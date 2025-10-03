โอกาสทอง! กรมจัดฯ เปิดทางเด็กช่างไทย ทำงาน UAE รายได้สูงสุด 9 หมื่นบาท เช็กคุณสมบัติ

โอกาสทอง ! กรมการจัดหางานเปิดทางเด็กช่างไทยโกอินเตอร์ ทำงาน UAE รายได้สูงสุด 90,000 บาท เช็กคุณสมบัติ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระป๋องและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ได้แก่ หัวหน้างาน วิศวกรรม/การผลิต/เครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างกล พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง และพนักงานฝ่ายผลิต เงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,100 – 90,000 บาท (ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยน) ระยะเวลาสัญญาจ้าง 2 ปี มีค่าล่วงเวลาตามกฎหมายยูเออี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง และความคุ้มครองประกันภัย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแต่ละตำแหน่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. หัวหน้างาน จำนวน 1 อัตรา อายุ 25 – 35 ปี จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต ค่าจ้างเดือนละ 10,000 ดีแรห์ม หรือประมาณ 90,000 บาท
2. วิศวกรรม/การผลิต/เครื่องกล จำนวน 1 อัตรา อายุ 25 – 35 ปี จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต ค่าจ้างเดือนละ 4,000 ดีแรห์ม หรือประมาณ 36,000 บาท
3. ช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา อายุ 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเดือนละ 3,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 31,500 บาท
4. ช่างกล จำนวน 6 อัตรา อายุ 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า สาขาช่างยนต์หรือช่างเครื่อง ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 22,500 บาท
5. พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง จำนวน 2 อัตรา อายุ 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า สาขาช่างยนต์หรือช่างเครื่อง ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 22,500 บาท
6. พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 3 อัตรา อายุ 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษามัธยมปลาย ค่าจ้างเดือนละ 1,900 ดีแรห์ม หรือประมาณ 17,100 บาท
“การรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งเท่านั้น คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 6,100 บาท โดยนายจ้างจะเดินทางมาคัดเลือกด้วยตัวเอง โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ขอให้ทราบว่ากรมการจัดหางานดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน