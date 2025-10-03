สบส.แจงแก้ปัญหา ‘ยาแพง’ อนุญาตให้คนไข้เอาใบสั่งจ่ายจาก รพ.เอกชน ไปซื้อเองที่ร้านขายยา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับราคายา เวชภัณฑ์ และอัตราค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชน เป็นปัญหาที่ สบส. ได้รับการร้องเรียนที่มาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากการที่สถานพยาบาลขาดการสื่อสาร หรือชี้แจงกับผู้รับบริการ ทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจต่อราคาที่เรียกเก็บว่าสูงเกินจริง ซึ่งภาครัฐก็ได้มีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างการกำหนดราคากลางของยาที่จำหน่ายในประเทศไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ หรือล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์ ที่วางมาตรการลดค่าครองชีพ กำหนดราคายาในสถานพยาบาลเอกชน
ดร.นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนของ สบส.ซึ่งเป็นผู้ดูแล กำกับสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีข้อกฎหมายที่กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนจะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน พร้อมตั้งจุดบริการให้สอบถามอัตราค่าบริการ ประการสำคัญ จะต้องเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถามและตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาลได้ เช่น แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) อัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อลดความเข้าใจผิด หรือข้อเคลือบแคลงต่ออัตราค่ารักษาพยาบาล หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ และสิทธิของผู้ป่วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากเรียกเก็บค่ารักษาเกินอัตราที่แสดง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดร.นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวต่อว่า หากผู้รับบริการเห็นว่าราคายาของสถานพยาบาลเอกชนสูงเกินไป ผู้รับบริการสามารถนำใบสั่งยาไปซื้อยากับร้านยาภายนอกได้เอง ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ให้ผู้รับบริการสามารถนำใบสั่งยาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกไปซื้อยาจากร้านขายยาภายนอกได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน