ชัชชาติ รุดตรวจถนนทรุด ยันฝนตกไม่เป็นอุปสรรค เร่งค้ำยันสน.สามเสน คาด5ต.ค.ถมทรายเสร็จ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุถนนสามเสนทรุดตัว โดยกล่าวว่า เมื่อช่วง 05.00 น. ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาประมาณ 23 มม. มีน้ำขังเล็กน้อยในหลุมยุบ
ความคืบหน้าขณะนี้ มีการถมทรายและทำตัวค้ำยันอาคาร สน.สามเสน ซึ่งอาจมีดินทรุดบ้างจากฝนตก ให้เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญสรุปอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร โดยภาพรวมงานก้าวหน้าไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทีม กทม. หน้างาน เตรียมพร้อมสูบน้ำรับสถานการณ์ฝน และตามที่ รฟม.สั่งการ
สำหรับความคืบหน้า การปฏิบัติงานวานนี้ ถมทรายเพิ่มอีกประมาณ 1,300 คิว ปริมาณทรายที่ถมไปทั้งหมดราว 3,500 คิว มีการย่อยแผ่นคอนกรีตในบริเวณหลุมแล้ว และทรายส่วนหนึ่งได้ถูกดันเข้าไปด้านใต้ สน.สามเสน รวมถึงเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยทำตัวค้ำยันชั่วคราว (เสาเข็มสั้น) ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังตั้งกล้องตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอาคาร ยังไม่พบการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ยังคงปกติ
ทั้งนี้ การเตรียมเปิดให้บริการถนนสามเสนหน้า รพ.วชิรพยาบาล คาดการณ์ว่าการถมทรายจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 4-5 ต.ค.นี้ จากนั้นจะมีการบดอัดทรายและทำชั้นพื้นถนน โดยเปิดใช้งานจริงในวันที่ 9 ต.ค.68
ด้าน ดร.อำพัน วิมลวัฒนา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1-2 ต.ค.ที่ผ่านมา โรงพยาบาลวชิรพยาบาลมีคนไข้จำนวนมาก 5,000 คน เนื่องจากครบ 1 สัปดาห์เหตุการณ์ถนนทรุด นับจากวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา มีคนไข้ที่มารถส่วนตัว และใช้บริการวชิรพยาบาล ที่จัดรถออกไปรับส่งตามจุดต่างๆ คือ ศรีย่าน สิรินธร และหน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ส่วนอีกจุด รปภ.จะเรียกแท็กซี่ให้ผู้มาใช้บริการใน รพ.วชิรพยาบาล