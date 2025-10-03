อุตุฯแจง ใกล้ช่วงเปลี่ยนฤดู ทำ ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ชี้ อาจะมีอีกหลายครั้ง
กรณีเกิดฝนฟ้าคะนอง และตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้ามืด ตั้งแต่เวลา 04.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม นั้น นายสมควร ต้นจารย์ ผู้อำนวยการกองพยากรอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าว ความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิก เบียดเข้ามาแผ่ปกคลุม เกิดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นจากอ่าวไทย เข้าสู่ กรุงเทพ และปริมณฑล และจากก่อนหน้า กรุงเทพ ปริมณฑลค่อนข้างมีอุณหภูมิสูง อากาศร้อน เมื่อมาเจอกับ ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ อากาศปะทะและเสียดสีกัน บวกกับเมื่อเจอความชื้น ก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ฝนฟ้าคะนอง มีฟ้าร้องฟ้าผ่า และฝนตกหนัก
“ปรากฏการณ์เช่นนี้ มักจะเกิดช่วงเวลาที่ใกล้เปลี่ยนฤดูกาลประจำปี ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีก 3-4 วัน หรือมากกว่า ไม่เกี่ยวกับพายุบัวลอย หรือ แมตโม ซึ่งเราเรียกสภาพที่เกิดขึ้นแบบนี้ว่าเป็นอากาศเฉพาะถิ่น”นายสมควร กล่าว
ผู้อำนวยการกองพยากรอากาศ กล่าวว่า สำหรับพายุแมตโม นั้น ช่วงค่ำวันนี้จะเคลื่อนที่เข้าสู่เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ จากนั้น จะเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วเข้าสู่ทะเลจีนใต้ และจะอ่อนกำลังลง พายุลูกนี้ ไม่ส่งผลกับประเทศไทยโดยตรง แต่เวลาพายุเคลื่อนตัว จะดึงเอาลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดไปหล่อเลี้ยงตัวพายุ ทำให้ลมแรงในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม และ ช่วงที่พายุสลายตัววันที่ 7 ตุลาคมนั้น จะทำให้พื้นที่ประเทศไทย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบ