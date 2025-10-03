‘ตรีนุช’ สั่งแรงงานจังหวัดอุบลฯ ดูแลเหยื่อลูกจ้างถูกนายจ้าง ‘ราดน้ำร้อนใส่’ ย้ำต้องรับผิดชอบตามกม.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าว ลูกสาวนายจ้างร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี ต้มน้ำร้อนราดลูกจ้างสาวบาดเจ็บสาหัสทั้งตัวว่า ตนมีความห่วงใยลูกจ้าง จึงได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยในเบื้องต้นพบว่า สถานที่เกิดเหตุเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ประกอบกิจการขายจักรยานยนต์ มีลูกจ้าง จำนวน 8 คน โดยลูกจ้างรายดังกล่าวได้ทำงานที่บริษัทแห่งนี้มาประมาณ 3 ปี และคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว อย่างไรก็ตาม พี่สาวของลูกจ้างและเพื่อนร่วมงาน ได้นำลูกจ้างรายดังกล่าวส่งโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร แล้ว โดยแพทย์ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำเข้าห้องผ่าตัด เพื่อลอกผิวหนังที่เสียหายออก ก่อนส่งเข้าไปสังเกตอาการที่ห้องปลอดเชื้อ
น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนั้น ตนได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์กรณีมีค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างในวันลาป่วย ซึ่งตามข้อกฎหมายลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน ด้านค่าชดเชยนั้น หากมีการเลิกจ้างลูกจ้างรายนี้ นายจ้างจะต้องมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งในเบื้องต้นลูกจ้างมีอายุงาน 3 ปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย 180 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หากมีการเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลการเป็นผู้ประกันตนของผู้บาดเจ็บพบว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล และเงินเชยกรณีว่างงานภายหลังจากที่นายจ้างแจ้งลาออกจากระบบ
น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า จากนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือ 5 เสือแรงงานในพื้นที่จะลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการทำงานให้ความช่วยเหลือลูกจ้างต่อไป ในส่วนการดำเนินการทางด้านคดี ผู้ก่อเหตุได้เดินทางมามอบตัวแล้ว และพนักงานสอบสวนได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจสาหัส มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี โดยผู้ก่อเหตุได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และได้นำตัวพิมพ์ลายมือตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว