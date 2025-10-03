ชีวิตคุณภาพ

แพทย์เตือน ผู้ป่วยวัย 20 จัดฟันแฟชั่นแค่ 6 เดือน ฟันผุ-ติดเชื้อ ก่อนพบเป็นลิ้นหัวใจรั่ว

ทพญ.สุรีรัตน์ สูงสว่าง ทันตแพทย์ และ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Sureerat Soongswang เตือนถึงเคสดัดฟันจนเกิดปัญหา ความว่า Line เด้ง จากหัวหน้าตึกหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ

เคสจริงที่หมอเจอ…น้องอายุเพียง 20 ปี
เริ่มจากจัดฟันแฟชั่นในกรุงเทพฯ → ฟันผุ มีหนอง
→ เชื้อเข้ากระแสเลือด → จับเชื้อ Streptococcus gordonii
→ กลายเป็น เยื่อบุหัวใจติดเชื้อ (Infective Endocarditis)

สุดท้ายลิ้นหัวใจรั่ว ต้อง ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทั้งที่ยังอายุน้อยมาก ทั้งหมดนี้ เริ่มต้นแค่เพราะ “อยากจัดฟันแฟชั่น”

อ่านไป ก็เออๆ น่ากลัวจริง ไปเอา forward line ที่ไหนมานิ ได้คำตอบว่า เขียนเอง ฝากด้วย คนไข้กำลังไปห้องฟันนะ ห๊าาาาา เคสของเราเหรอ โอ๊ย ตกใจ ขอไปสัมภาษณ์หน่อยทำที่ไหนเนี่ย

จัดฟันแฟชั่นทำมาจาก กทม. สัก 6 เดือนที่แล้ว ไอ หายใจไม่ค่อยสะดวก โทรหาแม่ แม่เลยพามารักษาที่น่าน อายุ 20 ปี แม่ให้ลาออกจากงานมารักษาตัวให้หายก่อน

จัดฟันแฟชั่น เป็นหมู่คณะพร้อมเพื่อนอีกหลายคน โอยยยยย โอยยย เพื่อนรู้ยัง บอกแล้ว ก็แล้วแต่พวกมันละกันหมอ เหมือนไม่มีอะไร เหมือนไม่รุนแรง แต่อีกช่วงชีวิตหนึ่ง ที่ต้องใช้ลิ้นหัวใจเทียมไปตลอดชีวิตคิดให้ดีดีกับการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ

ตระหนัก และ ตระหนก กันด้วยนะคะ