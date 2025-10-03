‘อัครา’ ดัน ‘พม.ใกล้คุณ’ เร่งเครื่อง 4 นโยบาย เปิดศูนย์ พม. Restart สร้างรายได้-จัดการหนี้

‘อัครา’ ดัน ‘พม.ใกล้คุณ’ เร่งเครื่อง 4 นโยบาย เปิดศูนย์ พม. Restart ช่วยกลุ่มเปราะบาง ตั้งหลักได้จริง ลดรายจ่าย-สร้างรายได้-จัดการหนี้
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมรับฟังนโยบายฯ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Zoom Meeting
นายอัครา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เตรียมขับเคลื่อนนโยบาย “พม. ใกล้คุณ” เพื่อทำให้สิทธิและบริการสังคมเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบมุ่งเป้า ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการลดรายจ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน การสร้างรายได้ใกล้บ้าน การจัดการภาระหนี้อย่างเป็นระบบ และการยกระดับมาตรฐานคนทำงานในสังคมให้มีศักยภาพเพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน โดยเฉพาะเพื่อช่วย “คนกลุ่มเล็กที่เปราะบาง” ให้ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขอย่างจริงจัง โดยมี 4 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย
1.ลดรายจ่ายครัวเรือนเปราะบางทั่วประเทศ โดยมุ่งจัดระบบช่วยเหลือให้ถึงมือแบบรวดเร็ว ภายใต้นโยบาย “พม. ใกล้คุณ” ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อลดภาระรายจ่ายจำเป็นของครัวเรือน
2. สร้างรายได้–สร้างโอกาสใกล้บ้าน โดยมุ่งสร้างรายได้ที่เหมาะกับบริบทครัวเรือนเปราะบาง ควบคู่การดูแลสมาชิกในบ้าน ตามกรอบ “ลดรายจ่าย–สร้างรายได้” ของนโยบาย “พม. ใกล้คุณ”
3.พม. Restart: จัดการภาระหนี้แบบมุ่งเป้า – ตั้งหลักครอบครัว โดยมุ่งใช้แนวทาง “บริหาร–ฟื้นฟูหนี้” ควบคู่การติดตามผลและให้คำปรึกษาในระดับครอบครัว โดยตั้ง “ศูนย์ พม. Restart” ทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP (Individual Development Plan) อย่างเป็นระบบ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนของเอกสารและให้ข้อมูลนำทางการช่วยเหลือ
4.พัฒนาคนทำงานเพื่อสังคม โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานคนทำงานด้านสังคม อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครอื่น อาทิ ลดงานซ้ำซ้อน เชื่อมข้อมูล และดูแล “ใจคนทำงาน” ท่ามกลางภารกิจที่ตึงตัว งานล้น และความเสี่ยงเหนื่อยล้า
“นโยบายทั้งหมดนี้ ตนมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสังคมที่เป็น “เรื่องใกล้ตัว” ของประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่หนี้ครัวเรือน บ้านสองวัยที่มีภาระดูแลทับซ้อน สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการงานและการคุ้มครองที่เหมาะสม ตลอดจนคนพิการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องการโอกาสของงานที่เข้าถึงได้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ครัวเรือนเปราะบาง “ตั้งหลัก” ได้จริง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเดินหน้าด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน” นายอัครากล่าว