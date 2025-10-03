จับได้แล้ว 2 มือพ่นสีทับงานศิลปะ ซอยเจริญกรุง อ้างอยากประกาศศักดา ทำได้เจ๋งกว่า

ตำรวจบก.น.6 รวบ 2 มือพ่นสีสเปรย์ทับงานศิลปะ ศิลปินระดับโลกชาวสเปน ตามหมายจับ อ้างเข้าใจผิดว่าเป็นงานของอีกกลุ่มจึงต้องการบั๊บลงมือพ่นทับ
จากกรณีชายวัยรุ่น 3 คนพ่นสีสเปรย์ทับงานศิลปะในกิจกรรม Krung Thep Creative Streets ของศิลปินชาวสเปน บริเวณปากซอยเจริญกรุง 30 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางกรุงเทพมหานครได้มาแจ้งความและขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุข้อหาตามที่ได้เสนอข่าวมาแล้วนั้น
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รองผบก.น.6 สั่งการให้ พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนพรหม ธนอาภากร รอง ผกก.สส.สน.บางรัก และชุดสืบสวนสน.บางรัก ติดตามจับกุมการจับกุมตัวผู้ต้องหา คดีทำให้เสียทรัพย์ฯ คือ นายปรเมฆ หรือ เมฆ ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ987/2568 ลง 1 ต.ค.68 และจับกุม นายชิติสรรค์ หรือ พู ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ988/68 ลง1 ต.ค.68หมายจับตามภาพ
จากการสอบสวนทราบว่า ทั้งคู่ขับรถจยย.ผ่านมาบริเวณดังกล่าว เห็นภาพวาดศิลปะ คิดว่าเป็นของอีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกล่อง จึงต้องการบลัฟกันเพื่อประกาศศักดาว่ามีผลงานของกลุ่มตัวเองอยู่ด้วย และทำได้ดีกว่าจึงได้ลงมือไปซื้อกระป๋องสีดำ 2 กระบอก สีบรอนซ์เงิน 2 กระบอกมาก่อเหตุพ่นสีดังกล่าว
เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.บางรัก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย