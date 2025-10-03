สุชาติ สั่งเฝ้าระวังบ่อขยะ-ระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม หวั่นอุทกภัยกระทบสวล.-ปชช.
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้ย้ำข้อสั่งการให้หน่วยงานใน ทส. ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วม หรือในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อเตรียมการรับมือ พร้อมเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ำเน่าเสีย และน้ำเสียจากบ่อขยะ
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดี คพ. กล่าวว่า ได้มอบหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 – 16 ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อขยะในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบ พบว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ยกเว้นระบบบำบัดชุมชนเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงและระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้รับความเสียหาย โดย คพ.ได้ให้คำแนะนำแก่เทศบาลเมืองชุมแพในการประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
“การป้องกันสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วม คพ. ได้ปรับปรุงรายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบน้ำท่วม เพื่อติดตามและให้คำแนะนำทางวิชาการ และได้จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการ 76 จังหวัด และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำวันเพจ แจ้งเตือนภัยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เสี่ยงได้รับผลกระทบน้ำท่วม เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้งประสานพื้นที่เตรียมความพร้อม ทั้งนี้ คพ.จะประสานติดตามพร้อมให้คำแนะท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หรือสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ำท่วม โทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1650” นายสุรินทร์ กล่าว