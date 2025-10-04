กรมอุทยาน โยกย้ายล็อตใหญ่ 53 ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยาน ห้วยน้ำดัง-ภูผ้าม่าน-ดอยผ้าห่มปก

กรมอุทยานฯ โยกย้ายอีก 53 ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานฯ ‘ห้วยน้ำดัง- ภูผาม่าน-ดอยผ้าห่มปก’ ด้าน ‘วีระยา โอชะกุล’ จากผอ.ส่วนสัตว์ป่า สบอ.1 ปราจีนบุรี กลับไปประจำสบอ.11 พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยมีการโยกย้ายข้าราชการจำนวน 53 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ นายไพฑูรย์ อินทรบุตร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่ที่ 3 (บ้านโป่ง) ปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) นายคนุพงษ์ งามเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ปฏิบัติราชการสบอ.2 ศรีราชา ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี
นายวิกรานต์ กลัดตลาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ. 3 บ้านโป่ง ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ เฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี นายวรุณ จันทร์สว่าง นักวิชการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ. 3 บ้านโป่ง ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ
นายสุทธิชัย โผภูเขียว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.3 บ้านโป่ง ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สลักพระ จ.กาญจนบุรี นายประวุธ เปรมปรีดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.4 สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการ สบอ.3บ้านโป่ง ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ และหัวหน้าเขตห้ามล่าฯ ถ้ำละว้า-ถ้ำดาวดึงส์ จ.กาญจบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง นายอดิสร เหมทานนท์ นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.8 ขอนแก่น ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูค้อ ภูกระแต จ.เลย นายธรรมศิษฐ์ ชารู เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.8 ขอนแก่น ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ ภูผาม่าน จ.ขอนแก่นและเลย
น.ส.วีระยา โอชะกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.11 พิษณุโลก ทำหน้าที่ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.1 ปราจีนบุรี ไปปฏิบัติราชการ สบอ.11 นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.15 เชียงราย ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ คลองลาน จ.กำแพงเพชร นายปราการ จันทรยากุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯแม่วะ จ.ลำปาง และตาก
นายวิทยา บัวพล นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.5 นครศรีธรรมราช ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน นายอัศนัย นิลพุดชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนฟื้นฟูฯ สบอ.10 อุดรธานี ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ นายชาญชัย ศรียงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.13 แพร่ ทำหน้าที่ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เป็นต้น