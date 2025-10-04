ส.ว.วีระพันธ์ เผย อว.ให้เครื่องผ่าตัดสมอง 2,500 ล้าน รพ.แพทย์ ทั้งที่ไม่ขอ แนะรมว.สอบ

ส.ว.วีระพันธ์ เผย อว.มอบ เครื่องผ่าตัดสมอง ให้รพ.แพทย์ ทั้งที่ไม่ขอ ต้องเสียค่าดูแลอื้อ จี้รมว.สอบ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ส.ว. ได้โพสต์เฟซบุ๊ก กรณี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดมอบเรื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี ให้กับโรงเรียนแพทย์ต่างๆ จนเกิดผลกระทบ โดยระบุว่า
“อาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายสถาบัน ทั้งศิริราช รามา สถาบันประสาท นเรศวร เป็นอาทิ ส่งข้อมูลมาให้ผม และเล่าความหนักใจให้ฟังว่า
ทางกระทรวง อว. โดยหน่วยงาน สกสว. จะจัดส่งเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี Gyroscopic Radiosurgery จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาผู้ป่วย เนื้องอกสมองบางชนิด และ Brain functional disorder เช่นโรคพาร์คินสันเป็นต้น ฟังดูดีเลยครับ แต่…
ปัญหาคือ
1. โรงเรียนแพทย์ไม่ได้ร้องขอ เพราะหลายแห่งยังไม่ต้องการเครื่องนี้
2. แพทย์ที่ใช้เครื่องต้อง well trained ไม่ใช่ว่าใครได้ไปก็ใช้ได้
3. จำนวนคนไข้อาจไม่ได้มากพอที่จะคุ้มค่าการนำเครื่องไปตั้งไว้ในต่างจังหวัดหลายแห่ง
4. เครื่องนี้ราคาแพงนะครับ ราว 250 ล้านบาท คูณ 10 เครื่อง เท่ากับรัฐต้องควักกระเป๋าจ่าย 2500ล้านบาททีเดียว เพื่อซื้อของที่อาจารย์แพทย์ไม่ได้ขอ ส่งไปในที่ไม่มีความพร้อม และอาจไม่ได้มีคนไข้มากพอมาใช้บริการ
5. ซื้อเสร็จไม่จบ ต้องดูแลรักษาเครื่องอีกปีละ 18 ล้านบาท
เงินจำนวนนี้หากโยกใหม่ไปจัดสรรซื้อเครื่องมือที่เหมาะสมกระจายไปทั่วประเทศ เช่น endovascular treatment มารักษาโรคอัมพฤกษ์ เครื่องละประมาณ 70 ล้านบาท ซื้อได้หลายเครื่องทีเดียวซึ่งเป็นเครื่องมือที่แพทย์ร้องขอ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรให้
ฝากท่านรัฐมนตรีช่วยตรวจสอบด้วยครับหากเรื่องนี้เป็นความจริง อยากให้ทาง สกสว. และกระทรวง อว. ช่วยชี้แจงหรือจัดสรรงบใหม่ด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อภาษีประชาชนคนไทยครับ”