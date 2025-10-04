รมต.สธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ชายแดน พร้อมให้กำลังใจบุคลากร-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันหวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารสธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดน โดยกำหนดการหลังจากตรวจเยี่ยม รพ.บ้านกรวด จะเดินทางไปยัง รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
นายพัฒนา ให้สัมภาษณ์ระหว่างการตรวจเยี่ยมที่ รพ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ว่า วันนี้ลงพื้นที่ครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่ง ตั้งใจมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเขตปะทะกันระหว่างไทยกับประเทศพื้นบ้าน และมาดูแลขวัญกำลังใจ นำยารักษาโรค พร้อมกับการนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนศูนย์พักพิงผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูของการแพร่ระบาดในวงกว้าง สธ.มีความห่วงใยประชาชน จำเป็นต้องวางแผนสร้างภูมิคุ้มกัน ลดเสี่ยงในการติดต่อทุกพื้นที่
นายวรโชติ กล่าวว่า รัฐบาล ทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตน รวมถึงผู้บริหารของสธ.ลงพื้นที่มาและสิ่งที่อยากทำให้กับบุคลากรสาธารณสุข และทุกภาคส่วนในแนวชายแดน คือ ความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงระบบสุขภาพจิตของประชาชน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนต้องทำให้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้เจ้าหน้าที่มีความกังวล แต่ในความกังวล ยังมีความห่วงใยต่อประชาชน ดังนั้น การลงพื้นที่ต้องหาวิธีให้พวกเขาคลายกังวลให้ได้ ต้องมีระบบความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งอาจทำเป็นบังเกอร์ (Bunker) เสริมเข้ามา เพื่อช่วยและดูแลบุคลากรสาธารณสุข
“เรื่องนี้จะเสนอท่านนายกรัฐมนตรี เพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งประชาชนจะได้มั่นใจว่า ระบบสุขภาพยังคงอยู่ ยังมั่นคง ไม่ได้หนีไปไหน บุคลากรยังดูแล รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็จะเพิ่มศักยภาพมาช่วยเช่นกัน” นายวรโชติ กล่าว