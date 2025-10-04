ปลัด พม. ตอบรับนโยบาย ‘อัครา’ เตรียมดัน ‘พม.ใกล้คุณ’ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อเวลา 4 ตุลาคม นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ภายหลังนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบาย “พม. ใกล้คุณ” ซึ่งเป็นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมนั้น ตนมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายจากสถานการณ์ทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ วิกฤตโครงสร้างประชากร ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย แต่เด็กเกิดน้อย, ครอบครัวเปราะบางและประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น, กลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือดูแลของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มสูงขึ้น และยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ ในขณะที่ปัญหาทางสังคมมีความซับซ้อนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
อีกทั้ง กระทรวง พม. ต้องขับเคลื่อนงานเพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายจากการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน อาทิ วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากร, งบประมาณและทรัพยากรจำกัด, เทคโนโลยียังไม่ถูกนำมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ, การนำ Big Data กระทรวง พม. ไปใช้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติ, กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, กระบวนงานมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และการให้บริการประชาชนยังไม่ทันต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ตนได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พม. ที่สำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย
1.ยกระดับและปรับองค์กร พม. เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายสังคมที่มีประสิทธิภาพของประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้าง (Reform) องค์กร 4 ด้าน ได้แก่ บุคลากร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้นำและบุคลากร 1.2) งบประมาณ มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเปราะบางอย่างคุ้มค่าและระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนอื่น 1.3) วิธีการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานแบบพุ่งเป้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารในทุกระดับ และการทำงานของหน่วนงานทีม One Home พม.จังหวัด เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง และ 1.4) เครื่องมือในการทำงาน มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัด ขจัดอุปสรรคในการทำงาน
2. สร้างโอกาสการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการนำคนให้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับในทุกรูปแบบ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดและหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดทั่วประเทศ ผลักดัน ค้นหา นำพา กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิในอัตราเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งลดขั้นตอนกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก
3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้วยเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ และปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกระบวนการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้น อีกทั้งนำนวัตกรรมทางสังคมที่ถูกพัฒนาแล้วมาต่อยอดใช้ประโยชน์
4. เสริมพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ช่วยสนับสนุนงานด้านสังคมได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น และการทำงานร่วมกับท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อีกทั้งดึงพลังจากเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม