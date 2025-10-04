อย.สั่งระงับ-เรียกคืน ‘ครีมกันแดดนำเข้าจากออสเตรเลีย’ หลังพบปัญหาค่า SPF ไม่ตรงตามจริง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ภก.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากรายงานข่าวประเทศออสเตรเลียสั่งระงับและเรียกคืนผลิตภัณฑ์กันแดด 21 รายการ เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการแสดงค่า SPF ไม่ตรงตามที่โฆษณานั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสำอางในประเทศไทยพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว มี 2 รายการ ที่ได้รับการจดแจ้งในประเทศไทย ได้แก่ 1.เอ็นโดตา มิเนอรัล โพรเทค เอสพีเอฟ50 ซันสกรีน (Endota Mineral Protect SPF50 Sunscreen) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6500020745 ผู้นำเข้า: บริษัท พีเจ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตต่างประเทศ: ENDOTA PRODUCT PTY LTD, AUSTRALIA และ 2.วี อาร์ ฟีล กู๊ด อิงค์ มิเนอรัล ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ (We are feel good Inc. Mineral Sunscreen SPF 50+) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6600034439 ผู้นำเข้า: บริษัท อิลลูเมีย จำกัด ผู้ผลิตต่างประเทศ: WILD CHILD LABORATORIES PTY LTD, AUSTRALIA
“อย. ได้ประสานผู้นำเข้าให้ระงับการจำหน่ายและเรียกเก็บคืนสินค้าทันที จนกว่าจะทราบผลตรวจวิเคราะห์ยืนยันค่า SPF ที่ถูกต้อง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ขณะนี้ผู้นำเข้าได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว โดย อย. มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเข้มงวดมาตลอด โดยในปีงบประมาณ 2567 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กันแดด 97 รายการ พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงค่า SPF ไม่ตรงตามความเป็นจริง” ภก.สุภัทรา กล่าว
ทั้งนี้ อย. แนะให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีฉลากภาษาไทยที่ระบุชื่อ ที่ตั้ง ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และมีเลขที่จดแจ้งอย่างชัดเจน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai หากพบเห็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai, E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ