ฝนถล่มทั่วกรุง ท่วมหลายพื้นที่ ประเวศหนัก 112.5 มม. แจ้งวัฒนะ ผวา ฝาซีเมนต์ปิดท่อทรุดตัว

ฝนถล่มทั่วกรุง ท่วมหลายพื้นที่ ประเวศหนัก 112.5 มม. แจ้งวัฒนะ ระทึก ฝาซีเมนต์ปิดท่อทรุดตัว
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนได้ตกลงมาทั่วกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ปริมาณฝนสูงสุดเขตประเวศ 112.5 มม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่มีน้ำท่วม อาทิ หน้าวัดโพธิ์ 15-20 ซม. 2 เลน , แยกพญาไท 5-10 ซม. เต็มพื้นผิว ก่อนจะแห้งในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายพื้นที่ น้ำท่วมอยู่ อาทิ ประชาสงเคราะห์ , บางบอน , อ่อนนุช , ศาลาแดง , ถนนวชิรธรรมสาธิต
ทั้งนี้ เวลา 13.27 น. กู้ภัยบูรพานนทบุรี รายงานว่า ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า ตรงข้ามอาคารจัสมิน ฝาซีเมนต์สำหรับปิดแนวก่อสร้างทรุดตัว ในช่องทางซ้าย เวลารถวิ่งผ่านต้องชะลอความเร็ว
ขณะที่ ถนนรังสิต-นครนายก ขาเข้า เชิงทางขึ้นสะพานต่างระดับวนเข้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต น้ำท่วมขังทุกช่องทาง มีพี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง ลงไปนำขยะออกจากรูระบายน้ำ ในช่องทางขวา รถติดมาก