ลูกช้างป่า “ข้าวต้ม” อาการดีต่อเนื่อง ทีมสัตวแพทย์เผยกำลังขาแข็งแรงขึ้น การขับถ่ายเป็นปกติ
ทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยรายงานความคืบหน้าล่าสุด (วันที่ 3 ตุลาคม 2568) ว่า ลูกช้างป่าพลัดหลง “ข้าวต้ม” มีอาการโดยรวมดีขึ้น โดยเฉพาะกำลังขาที่เริ่มถีบตัวเองเพื่อพยุงให้ยืนได้บ่อยครั้งขึ้น
วันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่ข่าวรายงานอาการลูกช้างป่าพลัดหลง “ข้าวต้ม” ว่า ลูกช้างป่าข้าวต้มสามารถกินนม กินน้ำ และขับถ่ายได้ปกติ โดยลักษณะอุจจาระเป็นเนื้อครีมปนเหลวสีเขียวขี้ม้าอ่อน และระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของระบบทางเดินอาหาร
สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก กล่าวว่า “อาการบาดเจ็บตามร่างกายก็ดีขึ้นมากเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณสะดือและอวัยวะเพศที่พบหนองลดลงอย่างชัดเจน แม้จะพบรอยปริแตกใหม่ที่เล็บ แต่เราได้ดำเนินการทำแผลและป้องกันการติดเชื้อแล้ว
สพ.ญ.ณฐนน กล่าวว่า ทีมสัตวแพทย์เน้นย้ำการบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้น โดยมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อและยืดเหยียดขาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และให้โปรไบโอติกเพื่อปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร เพื่อเร่งให้ลูกช้างสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
โดยทีมสัตวแพทย์ นำโดย สพ.ญ.มัชฌมณ แก้วพฤหัสชัย, นายสัตวแพทย์ชำนาญการ, หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) น.สพ. นภัส เสวกวรรณ, นายสัตวแพทย์, กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า น.สพ. วิศรุต ปิยะศิริศิลป์, นายสัตวแพทย์, กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิด