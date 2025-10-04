สุชาติ มอบอธิบดี คพ.ลงพื้นที่ประสานภาครัฐ-ประชาชน ร่วมถกแก้ปัญหา สารหนูแม่น้ำกก

สุชาติ มอบอธิบดี คพ.ลงพื้นที่ประสานภาครัฐ – ประชาชนร่วมถกแก้ปัญหาสารหนูแม่น้ำกก
วันที่ 4 ตุลาคม นาย.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่บริเวณแม่น้ำกกและพื้นที่ใกล้เคียง จึงมอบหมายตน ลงพื้นที่แม่น้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจสภาพลำน้ำด้วยอากาศยาน และพบปะ พูดคุยกับผู้นำชุมชน คุณแสงระวี สุวีรการย์ รองประธานมูลนิธิร่มโพธิ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณท่าเรือท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ต่อจากนั้น ได้ประชุมหารือกับ นายประเสริฐ จิตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายโอภาส ถาวร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนส.เพียรพร ดีเทศน์ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำกก สาย รวก โขง เพื่อรับฟังปัญหาและนำประเด็นต่างๆ มาดำเนินการ ทั้งในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการลงสำรวจและประสานภาคส่วนต่างๆและการตรวจสอบเก็บข้อมูลในพื้นที่วันนี้ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อนายสุชาติ ที่จะลงพื้นที่เพื่อรับทราบและพบปะประชาชนด้วยตนเองในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องสารหนูรวมทั้งสารโลหะหนักอื่นๆ ต่อไป