สมศักดิ์ บรรยายพิเศษ กุญแจสู่การอายุยืน พร้อมสอนนับคาร์บให้นักธุรกิจรับฟัง เชื่อทำให้สุขภาพดี อายุยืน 100 ปี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่โรงแรมฮอริเดย์อินน์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Super CEO Club รุ่นที่ 2 ในหัวข้อสำคัญเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ:หัวข้อ: Longevity & NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) – กุญแจสู่การมีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรงและปราศจากโรค
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การบรรยายวันนี้ ถ้าทุกคนฟัง เข้าใจนำไปปฏิบัติตามจะทำให้สุขภาพดีมีอายุยืน 100 ปีแน่นอน ทุกคนอาจจะมีความรู้เรื่อง หวาน มัน เค็ม แต่อาจจะลืมเรื่องนับคาร์บหรือการบริโภคคาร์โบไฮเดรต เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCDs หรือโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลก ในประเทศไทยก็เช่นกัน คนไทยเสียชีวิต จาก NCDs ปีละ 400,000 คน คนป่วย NCDs กว่า 33 ล้านคน แบ่งเป็น เบาหวาน 6.5 ล้านคน ความดันโลหิต 14 ล้านคน โรคไตทุกระยะ 1 ล้านคน มะเร็ง 4.4 แสนคน ปัญหาสุขภาพจิต 10 ล้านคน NCDs ทำให้ประเทศสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี
แบ่งเป็น ต้นทุนทางตรง 139,000 ล้านบาท ต้นทุนทางอ้อม 1.5 ล้านล้านบาท ข้อมูลจาก สปสช. ปี 2567 คนใช้บริการบัตรทอง จำนวน 220 ล้านครั้ง เป็นบริการ NCD 167.5 ล้านครั้ง คิดเป็น 76% มีผู้ป่วย NCDs รายใหม่ ปีละ 2 ล้านราย สปสช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณบัตรทอง ราว 150,000 ล้านบาท กว่า 52% หรือ 79,537 ล้านบาท เป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย NCDs
นอกจากนี้นายสมศักดิ์ ยังสอนเรื่องการนับคาร์บตามเอกสาร Harris Benedict Equation คำนวณว่าเราต้องทานวันละกี่คาร์บ เชื่อว่าในระยะเวลา 1 เดือน น้ำหนักจะลดลง ส่วนคนผอมที่มีน้ำหนักน้อยหรือคนผอมไม่ต้องทำ ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ามีคนที่กินไม่เป็นถึงหรืออ้วน 76 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคนผอมมีเพียง 24 เปอร์เซ็นต์พร้อมกับแนะนำหากหิวให้ปรับเปลี่ยนการบริโคค แต่ไม่ต้องอดอาหาร ควรทานโปรตีน ไขมันเพิ่มเติมแทนคาร์โบไฮเดรต
อย่างไรก็ตาม หลังบรรยายพิเศษแล้วเสร็จ ได้มีการซักถามนายสมศักดิ์เรื่องรายละเอียดการนับคาร์บและสอบถามอนาคตทางการเมือง ซึ่งนายสมศักดิ์ ย้ำว่า ยังทำงานกับพรรคเพื่อไทย แม้ว่าตนเองนั้นอยากจะเลิกเล่นการเมืองแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ทำให้ต้องเดินหน้าต่อ จะละทิ้งพรรคขณะนี้ไม่ได้ “ไม่ใช่ว่าผมต้องเป็นรัฐบาล เป็นรัฐมนตรี ไม่ได้คิดอย่างนั้น ผมโชคร้าย มีลูก 2 คน ไม่เอาการเมือง ไม่รับมรดกการเมืองเลย ผมก็เลยเลิกไม่ได้ ความจริงครั้งนี้ว่าจะเลิก แต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ก็ต้องช่วยพรรคก่อน ผมหายหน้าไปก็จับจ้องผมหาว่าผมจะหนีไปไหน จะย้ายพรรคตลอด ไม่ได้คิดแบบนั้นเลย จะอยู่กับพรรคและช่วยเต็มที่อีกครั้ง”