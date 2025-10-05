“หมอฆนัท” เตือน อาหารแปรรูปสูง กินมากกระทบคุณภาพสเปิร์มชี้เห็นผลใน 3 สัปดาห์
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ เผยผลการศึกษาล่าสุด จากวารสาร Cell Metabolism (สิงหาคม 2025) พบว่า การบริโภค อาหารแปรรูปสูง (Ultra-processed foods – UPFs) ติดต่อกันเพียง 3 สัปดาห์ ส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้าน ทั้งการเผาผลาญ ฮอร์โมน และคุณภาพสเปิร์มของผู้ชาย
นพ.ฆนัท กล่าวว่า งานวิจัยทดลองกับชายวัยหนุ่มสุขภาพดี 20 คน โดยนักวิจัยแบ่งการทดลองเป็นสองช่วงอาหารแบบสลับ (crossover trial) อาหารแปรรูปสูง เช่น ซีเรียลพร้อมทาน ขนมปังขาว เบเกอรี่ ไส้กรอก อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่มหวาน กับ อาหารไม่แปรรูป เช่น ผัก ผลไม้สด ถั่ว เนื้อสัตว์สด ธัญพืชเต็มเมล็ด
“นักวิจัยกำหนดให้แต่ละกลุ่มได้รับแคลอรีเท่ากัน แต่เมื่อทดลองจริงพบว่า กลุ่มที่กินอาหารแปรรูป กินเกินโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ย 508 กิโลแคลอรีต่อวัน น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัมใน 3 สัปดาห์ ฮอร์โมนความอยากอาหาร (ghrelin และ leptin) เปลี่ยน ทำให้รู้สึกหิวบ่อยและอิ่มช้า ที่สำคัญคือ คุณภาพสเปิร์มลดลง ทั้งจำนวนและการเคลื่อนไหว พร้อมระดับ testosterone ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ“นพ.ฆนัท กล่าว
นายแพทย์ฆนัท กล่าวว่า แม้ผู้วิจัยตั้งใจให้ปริมาณแคลอรีเท่ากัน แต่ร่างกายตอบสนองต่ออาหารแปรรูปต่างจากอาหารสด อาหารแปรรูปกระตุ้นสมองให้กินเกินโดยไม่รู้ตัว ส่งผลต่อทั้งระบบเมตาบอลิซึมและสุขภาพสืบพันธุ์ ผู้ชายวัยทำงานควรตระหนักและปรับพฤติกรรมอาหารทันที
ดังนั้น ควรลดอาหารแปรรูปสูง เช่น เบเกอรี่ ไส้กรอก อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มหวาน เน้นอาหารสดและไม่แปรรูป เช่น ผัก ผลไม้สด ถั่ว ธัญพืชเต็มเมล็ด และเนื้อสัตว์สด
หากจำเป็นต้องกินอาหารสะดวก เลือกแปรรูปน้อยที่สุด และควบคุมปริมาณให้เหมาะสม สังเกตน้ำหนักและความหิว หากเพิ่มเร็วหรือหิวบ่อย ให้ปรับอาหารทันที ใช้วิธีปรับพฤติกรรมง่าย ๆ เช่น เตรียมอาหารสดล่วงหน้า แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็ก และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหวาน
“พฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง ไม่เพียงช่วยควบคุมน้ำหนัก แต่ยังปกป้องฮอร์โมนและคุณภาพสเปิร์ม ทำให้ผู้ชายวัยทำงานสามารถรักษาสุขภาพได้ครบทุกมิติ” นายแพทย์ฆนัทสรุป