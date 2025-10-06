ชัชชาติ ไลฟ์สดอัพเดตถนนทรุด ทยอยรื้อสน.สามเสน จ่อเจาะดูสภาพชั้นดินประเมิน-วางแผนกู้คืน

ชัชชาติ ไลฟ์อัพเดตถนนทรุด ทยอยรื้อสน.สามเสน จ่อเจาะดูสภาพชั้นดินประเมิน-วางแผนกู้คืน
เมื่อเวลาประมาณ 06.50 น. วันที่ 6 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไลฟ์สดอัพเดตสถานการณ์และรายงานความคืบหน้า ถนนทรุดและการทุบตึกสน.สามเสน ว่า วันนี้ดูความคืบหน้า เมื่อวานมีการถมดินประมาณ 800-100 ลบ.ม. ตอนนี้น่าจะลงไปแล้ว 3-4 กัน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังมีการทำ คอริ่ง เพื่อดูชั้นดินลึกถึงตัวอุโมงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชั้นดินเป็นอย่างไร เพื่อประเมินสภาพในการทำงานต่อ และยังมีการเกร้าท์ซีเมนต์เพื่อเสริมความแข็งแรงรอบๆดิน
ดังนั้น การดำเนินการเพิ่มเติมคือ เจาะดูสภาพดิน 6 หลุม 3 ด้านซ้ายขวา เพื่อดูความชัดเจนว่าด้านล่างดินเป็นอย่างไร จะได้วางแผนในการกู้คืน
ส่วน สน.สามเสน เมื่อคืน มีการนำเอาตัวโครงหลังคาเหล็กออก วันนี้จะทยอยรื้อ คิดว่าด้านขวา จะแล้วเสร็จในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับด้านล่าง
ขณะนี้ยังไม่มีดินสไลด์เพิ่มเติม ขณะนี้ถมดินขึ้นมาได้แล้วประมาณ 5 เมตร ดำเนินการต่างๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไปเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก อาคารห้องแถว ไม่พบมีการขยับ ส่วนเมื่อคืน นายกฯ แวะมาเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้าตลอด