ฝาท่อทรุด! ถนนรามคำแหง เลนขวารถผ่านไม่ได้ ทำติดหนึบ ท้ายแถวสะสมถึงโค้งม.รามฯ ผู้ใช้ถนนโปรดระวัง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพจ จส.100 รายงาน ฝาท่อชำรุดหลุดลงไปในท่อบนถนนรามคำแหง ผู้ใช้รถโปรดระมัดระวัง โดย จส.100 ระบุว่า “เมื่อเวลา 10.05 น. ฝาท่อชำรุด ถนนรามคำแหง ขาเข้า ช่วงก่อนถึง ซ.รามคำแหง12 เล็กน้อย ในช่องทางขวา อาจทำให้เกิดอันตรายได้กับผู้ใช้ทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง (Cr.บังรี่ ,สวนหลวง วันนี้)”
ด้าน เพจ สวพ.91 รายงานเพิ่มเติมว่า “ถนนรามคำแหง ขาเข้า ก่อนถึงซอยรามคำแหง 12 ฝาท่อปิดแนวก่อสร้างทรุดตัว ในช่องทางขวา รถผ่านไม่ได้ การจราจรติดขัดมาก ท้ายแถวสะสมอยู่ที่โค้ง ม.รามฯ”
ADVERTISMENT