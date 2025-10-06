ทางหลวง แนะทางออกฉุกเฉิน ผู้ใช้ทางหลงเข้า M81 โผล่กาญจนบุรี ต้องออกด่านไหน

ผู้ใช้ทางหลงเข้า M81 โผล่กาญจนบุรี ทางหลวง แนะทางออกฉุกเฉิน ออกด่านนครชัยศรี กลับรถมุ่งสู่บางใหญ่
จากกรณีผู้ใช้ทางประสบปัญหาแอพพลิเคชั่นนำทางออนไลน์ แนะนำทางอย่างไม่ถูกต้อง จนเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) ในช่วงเปิดทดลองใช้งาน หลังจากที่ผู้ประสบภัยเพียงต้องการจะเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เท่านั้น
ล่าสุด กรมทางหลวง ได้ออกมายืนยันว่าได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้ยังได้แนะนำทางออกฉุกเฉินให้กับผู้ใช้ที่อาจจะเผลอเลี้ยงผิดจนเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) ระบุว่า “แนะนำให้ไปออกที่ด่านนครชัยศรี เข้าสู่ ทล.3233 แล้วกลับรถ เพื่อกลับเข้า มาที่ M81 มุ่งหน้าบางใหญ่ ใช้เวลาเดินทางจากนครชัยศรี ประมาณ 15 นาที”
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง: 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และ ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway Call Center): โทร. 1586 กด 7
อย่าไรก็ตาม กรมทางหลวง ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ภายใต้มาตรการสำคัญ ดังนี้
1.มาตรการแก้ไขปัญหาการนำทางเข้า M81 โดยเร่งปรับปรุง “ป้ายและสัญลักษณ์จราจร” เพื่อแยกเส้นทางให้ชัดเจนสูงสุด ซึ่งกรมทางหลวงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตั้งป้ายแนะนำทาง ป้ายเตือน และเครื่องหมายจราจรของทางหลวงพิเศษ M81 บนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจนและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก และจุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น บริเวณบางใหญ่ (ถนนรัตนาธิเบศร์) เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสน และเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างถูกต้องระหว่างผู้ที่ต้องการใช้มอเตอร์เวย์ กับผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น โดยปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์บนพื้นผิวถนนที่นำทางเข้าสู่ M81 เพื่อเสริมความชัดเจนในการนำทางให้ผู้ใช้เส้นทางแยกแยะได้ง่ายขึ้น
2.ประสานงานกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นนำทางออนไลน์โดยตรง เพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลจุดเข้า-ออก ด่าน และวันเวลาที่เปิด-ปิด รวมถึงข้อจำกัดในการใช้เส้นทางในช่วงทดลองวิ่งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อความปลอดภัยและลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกับผู้ใช้ทาง
นอกจากนี้ เซ็นทรัล เวสต์เกต เองก็ได้ออกมาแนะนำเส้นทางในการเดินทางเข้า เซ็นทรัล เวสต์เกต อย่างถูกต้องให้เข้าใจง่ายๆ โดยระบุว่า การเดินทางสะดวก ไป เซ็นทรัล เวสต์เกตจาก ถ.รัตนาธิเบศร์
1. ชิดซ้าย ตลิ่งชัน-พระประแดง ห้ามอยู่ช่องขวาสุด เป็นทางขึ้นM81
2. เตรียมกลับรถ ใต้สะพาน
3. กลับรถ ตามเส้นทาง
4. ถึงแล้ว เลี้ยวซ้ายทางเข้า เซ็นทรัล เวสต์เกต