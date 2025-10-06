กระทรวงแรงงาน เปิดบริการ e-WorkPermit ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์ 24 ชม. เริ่ม 13 ต.ค.

‘ตรีนุช’ เปิดตัวระบบ ‘e-WorkPermit’ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์ ให้บริการ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ เริ่ม 13 ต.ค.นี้ ส่วน บนจ.เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เช็กขั้นตอน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่กระทรวงแรงงาน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการระบบ e-WorkPermit โครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอ และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)
น.ส.ตรีนุชกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบการให้บริการอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “e-WorkPermit” เพื่อให้บริการแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การยื่นคำขอ ตรวจสอบสถานะ การอนุมัติ จนถึงการรับใบอนุญาตทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล
น.ส.ตรีนุชกล่าวว่า ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอ และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th
น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้เปิดศูนย์บริการใบอนุญาตทำงาน 54 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับระบบใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว จำนวน 40 แห่งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จำนวน 5 แห่ง หน่วยบริการเคลื่อนที่ จำนวน 8 หน่วย ศูนย์กำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน จำนวน 1 แห่ง
“สำหรับความกังวลในเรื่องระบบขัดข้อง ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงได้มีการเน้นย้ำกับภาคเอกชน (บริษัท) ในการดำเนินงานระบบ แต่เชื่อว่าเราพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขหากมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นในการดำเนินการต่อไป“ น.ส.ตรีนุชกล่าว
ด้านนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนผ่านการให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวไปสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจร โดยภาครัฐทำหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบ ส่วนภาคเอกชนผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในการให้บริการและดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบที่กำหนด ระบบ e-WorkPermit จะช่วยลดการใช้เอกสาร ลดขั้นตอน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกันได้
นายพิเชษฐ์กล่าวถึงขั้นตอนวิธีขอเข้าใช้/ขอรับบริการ ได้แก่ เริ่มจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
เมื่อยื่นคำขอและชำระค่ายื่นคำขอแล้ว สามารถรอการตรวจสอบเอกสาร และจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-mail, SMS และ Line OA
เมื่อได้รับผลการอนุญาตทำงาน ก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อเลือกศูนย์บริการ วันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการ
จากนั้นเดินทางไปที่ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เลือกไว้ เพื่อรับใบอนุญาตทำงานที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องด้วยเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตน อาทิ การสแกนใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือ เพื่อความปลอดภัยและแม่นยำของข้อมูล
“บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (บนจ.) สามารถลงทะเบียนในระบบ เพื่อเข้าใช้งานจัดเก็บโปรไฟล์และยืนยันตัวตนได้ในวันนี้ (6 ตุลาคม) ส่วนคนต่างด้าวและนายจ้างสามารถลงทะเบียนการใช้งานระบบ และยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานได้พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป” นายพิเชษฐ์กล่าว
นายพิเชษฐ์กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ยังเป็นข้อกังวลว่าจะมีการรั่วไหลนั้น มีการกำกับการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาข้อมูลตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และขั้นตอนกระบวนการเป็นไปตามระบบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ติดตามได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคนต่างด้าวยังได้รับใบอนุญาตทำงานทั้งในแบบบัตรพลาสติกสำหรับพกติดตัวและใบอนุญาตทำงานแบบดิจิทัลซึ่งสามารถเปิดได้ในอุปกรณ์ไอที เช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) ไอแพด(iPad) แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น โดยที่ประชาชนผู้ใช้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
นายพิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้างและสถานประกอบการที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th, Facebook DOE e-WorkPermit หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694