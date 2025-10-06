อย.ตรวจสอบแล้ว ยันยาแก้ไอ ‘Coldrif’ ไม่มีขายในไทย
วันนี้ (6 ตุลาคม 2568) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กในประเทศอินเดียเสียชีวิตหลังรับประทานยาแก้ไอ Coldrif ที่ปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอล (Diethylene glycol) ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อชีวิต นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่า ยาดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนและไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ขอให้ประชาชนวางใจ
ภญ.สุภัทรา กล่าวว่า สารไดเอทิลีนไกลคอล มีลักษณะใส ข้นหนืดเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และมีรสหวาน แต่มีความเป็นพิษสูง หากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้เกิดไตวายจนเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ มักพบปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวทำละลาย หรือสารให้ความหวาน โดยปริมาณที่พบการปนเปื้อนขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต หรือเกิดจากการจงใจใส่เพื่อลดต้นทุนแทนการใช้ตัวทำละลายหรือสารให้ความหวาน สำหรับประเทศไทย อย.อนุญาตให้ยาน้ำมีการปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลคอลไม่เกิน 0.1% และมีมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของไดเอทีลีนไกลคอลในยาน้ำอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ผลการตรวจสอบ ไม่พบมีผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กที่มีการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอลเกินเกณฑ์ควบคุม
“ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ขอให้ประชาชนปรึกษาการแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือเลือกซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย. และควรตรวจสอบเลขทะเบียนตำรับยาบนฉลากทุกครั้งก่อนซื้อ หากพบยาต้องสงสัยหรือไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน อย.1556 และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรายงานยาที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน” ภญ.สุภัทรา กล่าว