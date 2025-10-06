เริ่ม 15 ต.ค. เปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าว 4 สัญชาติผิดกฎหมาย ‘ตรีนุช’ ย้ำป้องกันลักลอบเข้าเมือง

เปิดขึ้นทะเบียนผ่อนผันต่างด้าว 4 สัญชาติผิดกฎหมาย อยู่ไทย-ทำงานได้ไม่เกิน 1 ปี ‘ตรีนุช’ ย้ำป้องกันลักลอบเข้าเมือง-เพิ่มความมั่นคง เริ่ม 15-29 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่กระทรวงแรงงาน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ที่เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการเปิดขึ้นทะเบียนผ่อนผันให้แรงงาน 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ทำงานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยโดยมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้สามารถอยู่และทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 1 ปี
“กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำหนดเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติกลุ่มดังกล่าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้ เพื่อให้แรงงานเข้าสู่ระบบที่ภาครัฐสามารถติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน นายจ้างมีแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายในการขับเคลื่อนกิจการ ส่วนแรงงานได้รับการคุ้มครองและสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงด้านแรงงาน และความมั่นคงด้านอื่นๆ อาทิ ความปลอดภัยของประชาชนและด้านสาธารณสุข รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนในเวทีโลก” น.ส.ตรีนุชกล่าว
น.ส.ตรีนุชกล่าวอีกว่า สำหรับการประมาณการไว้ว่าจะมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนนั้น จำนวนแรงงานต่างด้าวที่แน่ชัดจะต้องรอหลังจากที่การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนที่กรมการจัดหางานได้ประมาณจากข้อมูลคนต่างด้าวที่ดำเนินการไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการได้รับอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน มีอยู่ประมาณ 338,000 คน แต่หากจะเทียบเคียงผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานตามมติ ครม.ที่ผ่านมาในอดีต แต่ละครั้งจะได้ประมาณ 500,000-700,000 คน
น.ส.ตรีนุชกล่าวด้วยว่า ส่วนการกำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายใน 15 วันนั้น มีที่มาจากในคราวการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งมีทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คนต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการครั้งนี้คือ “คนต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับนายจ้าง/สถานประกอบการอยู่แล้ว” ไม่ใช่คนต่างด้าวที่อยู่ต่างประเทศ จึงกำหนดระยะเวลาให้แสดงตนภายใน 15 วัน เพื่อป้องกันการทะลักของคนต่างด้าวที่จะลักลอบเดินทางเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายเพิ่มเติม
“การดำเนินการในอดีตที่ผ่านมาก็กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งแสดงตัวคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องที่จ้างอยู่ ภายใน 15 วันเช่นเดียวกัน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้เปิดให้มีการรับบริการยื่นคำขออนุญาตได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ ดังนั้นนายจ้าง/สถานประกอบการจึงสามารถยื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 15 วัน” น.ส.ตรีนุชกล่าว
ด้านนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มาจากหลายกรณี อาทิ เป็นคนต่างด้าวที่เคยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อมาระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด หรือดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด แล้วไม่ได้เดินทางกลับออกไปจากประเทศไทย ยังคงทำงานอยู่กับนายจ้าง ซึ่งกรมการจัดหางานได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกลุ่มดังกล่าว ดังนี้
1.นายจ้าง ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว และชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15-29 ตุลาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะได้รับหลักฐานเพื่อใช้แสดงการได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2568
2.นายจ้าง พาคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพ จัดทำประกันสุขภาพ และไปตรวจจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ แรงงานสัญชาติกัมพูชาต้องรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 60 วัน
3.หลังจากดำเนินการครบทุกขั้นตอน กรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตให้ทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569
4.ในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผัน 1 ปี ให้แรงงานต่างด้าว ไปดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย กับกรมการปกครอง
“การผ่อนผันจะสิ้นสุดทันทีเมื่อคนต่างด้าวเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้จัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง และได้ขอวีซ่าอยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว” นายพิเชษฐ์กล่าว
นายพิเชษฐ์กล่าวอีกว่า กรมการจัดหางานขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานกลุ่มดังกล่าว ให้ศึกษารายละเอียดแนวทางการดำเนินการ และปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน