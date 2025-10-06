ในหลวงพระราชทาน42ล. สร้างตึก รพ.พนมดงรักฯ กระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (6 ตุลาคม 2568) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบเงินพระราชทานการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (รพ.) พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
และมอบถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ที่ รพ.พนมดงรักฯ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. พญ.วรวรรณ กอปรกิจงาม ผู้อำนวยการ รพ.พนมดงรักฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม
นายพัฒนา กล่าวว่า เหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ ช่วงวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้อาคารภูมิพัฒน์ และอาคารที่พักพยาบาล รพ.พนมดงรักฯ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ อีกทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บและจำเป็นต้องอพยพผู้ป่วย บุคลากร และประชาชนออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน 42 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์ จำนวน 12 ล้านบาท และอาคารที่พักพยาบาล จำนวน 30 ล้านบาท และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 800 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตนและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ขอมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และขอน้อมนำพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ในการดูแลประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินไทยตลอดไป” นายพัฒนา กล่าว