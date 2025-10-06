รฟม.ปรับแผน หยุดรื้อถอนฝั่งขวา สน.สามเสน ไปทำฝั่งซ้ายก่อน เสริมเสถียรภาพดินใต้ตึก

รฟม.ปรับแผน หยุดรื้อถอนฝั่งขวา สน.สามเสน ไปรื้อถอนฝั่งซ้ายก่อน เพื่อจะเสริมเสถียรภาพดินใต้ตึกที่ฝั่งขวา
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายปฎิเวช เหระยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. แถลงความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสนที่ทรุดตัว โดยระบุว่า ได้มีการปรับพื้นที่ด้านล่าง พร้อมนำอุปกรณ์เครื่องจักร รวมถึงน้ำปูนซีเมนต์ผสมสารเคมีชนิดแห้งเร็ว เพื่อฉีดเข้าไปเสริมเสถียรภาพของดินที่อยู่รอบๆ อุโมงค์รถไฟฟ้า ใต้อาคาร สน.สามเสน ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ โดยตัวสารเคมีจะต้องใช้เวลาเซ็ทตัวประมาณ 1 สัปดาห์
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ใต้อาคาร สน.สามเสน และข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงต้องปรับรูปแบบการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน โดยเปลี่ยนไปรื้อถอนที่ล็อคฝั่งซ้ายสุดของอาคารก่อน เพื่อที่ชิ้นเศษที่รื้อถอนจะไม่ตกลงมาใส่เจ้าหน้าที่ด้านล่างจนอาจเกิดอันตราย ส่วนฝั่งขวาของอาคาร หลังจากรื้อโครงหลังคาที่อยู่บริเวณดาดฟ้าเสร็จ ก็จะคงเหลือแค่เจ้าหน้าที่ที่ลงไปเสริมเสถียรภาพของดินใต้อาคารเท่านั้น โดยยืนยันว่าสาเหตุที่ปรับแผนครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะอาคาร สน.สามเสน เกิดการทรุดตัว หรือมีดินไหลอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเครนที่ใหญ่ขึ้น แขนยาวขึ้น ขั้นตอนใดที่กระชับเวลาได้ ก็จะเร่งดำเนินการ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้การรื้อถอนและซ่อมแซมถนนที่ทรุดเป็นไปตามแผน
ส่วนการถมถนนสามเสนนั้น 5 ชั้นแรก ความสูง 5 เมตรเป็นถุงทราย / 5 ชั้นต่อมาเป็นทรายซึ่งประเมินไว้ว่าต้องใช้ทรายประมาณ 8,000 คิวนั้น ปัจจุบันถมทรายไปแล้วประมาณ 4,500 คิว และเหลือที่ต้องรอเททรายหลังจากการเสริมเสถียรภาพดินแล้วอีกประมาณ 4 เมตร จะถึงแนวระดับให้เทคอนกรีตผิวถนนต่ออีกประมาณ 1 เมตร ก็จะกลับมาเปิดใช้การจราจรได้ตามปกติ