กสร. รุดช่วยเมียนมา 320 ชีวิตถูกเลิกจ้าง กำชับจนท.ดูแลใกล้ชิด-เจราจานายจ้างจ่ายตามสิทธิ

กสร. ช่วยลูกจ้างเมียนมาฉะเชิงเทราถูกเลิกจ้าง เจรจานายจ้างจ่ายค่าจ้างตามสิทธิ พร้อมย้ำคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีลูกจ้างชาวเมียนมาจำนวน 320 คน รวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน หลังถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามสิทธิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทันที
“จากการตรวจสอบพบว่า ลูกจ้างชาวเมียนมากลุ่มดังกล่าวถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่ง โดยผ่านบริษัทจัดหางานที่นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งในช่วงแรกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานได้เข้าดำเนินการเจรจาร่วมกับผู้แทนนายจ้างและบริษัทจัดหางานจนได้ข้อยุติ โดยนายจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันจ่ายค่าจ้างตามรอบปกติ” อธิบดี กสร. กล่าว
อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้รับรายงานจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากคำนวณระยะเวลาบอกกล่าวไม่ตรงกัน และบริษัทอ้างว่ายังไม่ได้เลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมด โดยลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่องจากอายุงานไม่ถึง 120 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกันกับทุกฝ่าย
“อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่นายจ้างและลูกจ้างรับทราบ ทั้งนี้ ลูกจ้างจะดำเนินการยื่นคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงานต่อไป และได้กำชับให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามการจ่ายเงินและดูแลให้ลูกจ้างทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือต่างด้าว ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ” อธิบดี กสร. กล่าว