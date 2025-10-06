สุชาติ ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ร่วมแก้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ไปเขาเขียว เยี่ยม หมูเด้ง-กิงก่องแก้ว
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารหน่วยงานใน ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ป่าในเมืองเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงาน นายสุชาติ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นชุดปฏิบัติการจับช้างป่า ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเททำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น นายสุชาติ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขแงองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมีนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ อาทิ ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ “หมูเด้ง” หนูยักษ์คาปิบาร่า “กิง ก่อง แก้ว” เกาะลีเมอร์ และช้างว่ายน้ำ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดการดูแลสัตว์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของสวนสัตว์
นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้แสดงความชื่นชมต่อการพัฒนาและยกระดับพื้นที่จัดแสดงสัตว์ รวมถึงระบบการให้บริการนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ได้มาตรฐาน สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านการเรียนรู้ พักผ่อน และความบันเทิง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และให้ช่วยกันยกบทบาทของสวนสัตว์ไทยให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป