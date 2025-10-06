พัฒนา ลุย 30 บาท ‘ฟอกไตฟรีทุกแห่ง’ ขยายศูนย์ปลูกถ่าย ฮึ่ม ที่ไหนเก็บเพิ่ม ฟันไม่เลี้ยง!

พัฒนา ถกบอร์ด สปสช. นัดแรก เดินหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ “ฟอกไตฟรีทุกแห่ง” ขยายศูนย์ปลูกถ่ายครบ 12 เขตสุขภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรววงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง เดินหน้านโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ ฟอกไตฟรีทุกแห่ง” และขยายศูนย์ปลูกถ่ายไตพร้อมทีมผ่าตัดนำไตออกให้ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ โดย สปสช.ปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายรองรับ ล่าสุดเตรียมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไตเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2568 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่ง โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
โดย นายพัฒนา กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้มีการพิจารณาวาระสำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาล “30 บาทรักษาทุกที่ ฟอกไตฟรีทุกแห่ง” และขยายบริการปลูกถ่ายไต จะมีการปรับระบบให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกวิธีการฟอกไตที่เหมาะสมได้ตามคำแนะนำของแพทย์ และมีการตรวจสอบคุณภาพศูนย์ไตเทียมให้เข้มข้นมากขึ้น ร่วมกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันไม่ให้เป็นโรคไต การชะลอภาวะไตเสื่อมไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ต้องฟอกไต ส่วนผู้ที่อยู่ในภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้าย จะมีทางเลือกในการรักษาประคับประคอง รวมถึงสนับสนุนการปลูกถ่ายไตที่เป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ไตวายระยะสุดท้าย เพราะมีอัตราตายน้อยกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและค่าใช้จ่ายต่ำกว่า โดยกระทรวงสาธารณสุขจะขยายศูนย์ปลูกถ่ายไตและจัดตั้งทีมผ่าตัดนําไตออก (Renal Retrieval Team: RRT) ให้ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ ส่วน สปสช. จะมีการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อรองรับ ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไตเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
นายพัฒนากล่าวต่อว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างรวดเร็ว ที่ประชุมได้มีมติมอบให้ สปสช. ดูแลไม่ให้หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยเพิ่มเติม และหากพบให้ดําเนินการทางกฎหมายทันที, ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พิจารณาข้อเสนอในการดําเนินการ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพบริการ, ให้คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารกองทุน พิจารณาผลกระทบและจัดทําข้อเสนอเตรียมการด้านงบประมาณรองรับ และให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและกํากับติดตามการเข้าถึงบริการโรคที่มีความสําคัญ จัดทําข้อเสนอแผนดําเนินงานรองรับนโยบายฯ โดยมีกำหนดนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2568
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ สปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างการรับรู้เรื่องสุขภาพ ส่งเสริมการป้องกันและชะลอไตเสื่อม รวมถึงขยายเป้าหมายการปลูกถ่ายไต โดยให้ สปสช. ประสานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียดเป้าหมายและแผนการดำเนินการเสนอคณะกรรมเพื่อพิจารณาต่อไป