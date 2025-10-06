เปิดตัว ตำรวจริบบิ้นขาว ลุยทำงานเชิงรุก ช่วยเหยื่อถูกกระทำความรุนแรงทุกมิติ

เปิดตัวโครงการ ตำรวจริบบิ้นขาว ทำงานเชิงรุก ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกระทำความรุนแรง ในทุกมิติ
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม ที่ลาน Craft Studio ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมตัดริบบิ้น ร่วมกับ ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล Head of Corporate PR บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เปิดตัวโครงการ “ตำรวจริบบิ้นขาว” อย่างเป็นทางการ โดยมีภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด สถาบันอนุสรี รวมใจให้กัน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีเปิด
โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) หัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร อดีตนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8), พล.ต.ท.วัชรินทร์ พิภพมงคล อดีตนายแพทย์ (สบ 8)พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า โครงการตำรวจริบบิ้นขาวเกิดขึ้นจากแนวคิดของ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ กทม. ทั้ง 88 สน.
ทีม “ตำรวจริบบิ้นขาว” ประกอบไปด้วยทีมสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเชิงรุก เข้าช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงที่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครอย่างทันท่วงที ทำงานแบบเงียบๆ ทุกข้อมูลของเหยื่อจะปิดเป็นความลับ
โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม อีกทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง จัดพื้นที่ปลอดภัยภายในโรงพยาบาลตำรวจ ให้กับเด็กสตรีและกลุ่มบุคคลความหลากหลายทางเพศที่ถูกกระทำความรุนแรงรวมไปถึงประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อมวลชน และทางเพจ Facebook Because Depressce We Care
นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟู เยียวยาสภาพจิตใจ ร่างกาย ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง และเป็นพี่เลี้ยงดูแลด้านคดี รวมไปถึงแนะนำช่องทางให้กับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง หรือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงด้วยตัวเอง ได้เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษา ลง ในฐานะพี่เลี้ยง เพราะปัญหาความรุนแรงส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม
โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางของโรงพยาบาลตำรวจได้ที่
Facebook : “โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital” โทร : 0-2207-6000
Facebook : “Because Depress We Care” สายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลตำรวจ โทร : 08-1932-0000 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “เสียงที่ไม่เงียบงัน” โดยทีมตำรวจริบบิ้นขาว, คุณศุภชัย ศรีวิจิตร, คุณภูริภัทร บุญนิล, คุณอนุสรี ทับสุวรรณ และอาจารย์หมอ สุจิรา จรัสศิลป์ จิตแพทย์คนแรก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกตรวจให้คำปรึกษา อีกทั้งมีกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นำโดย นายชินท์ณภัทร โต๊ะเส็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์คช็อป และที่พลาดไม่ได้คือการร่วมถ่ายสติกเกอร์ ส่งกำลังใจให้ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง และช่วยกันยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวขอบคุณ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ/หัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และะภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโครงการ “ตำรวจริบบิ้นขาว” ที่ให้บริการเชิงรุกเชิงรับ แก่ผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ และที่จะดูเรื่องของกฎหมายที่จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำความรุนแรงกับผูัอื่น เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยดูแลเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงได้เป็นอย่างดี และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้คำปรึกษากับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง
พล.ต.ท.ไพบูลย์ ได้กล่าวขอบคุณ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการนี้ เพราะความสำเร็จของโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคีเครือข่าย และขอขอบคุณ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)
ที่ได้ริเริ่มแนวคิด “โครงการตำรวจริบบิ้นขาว” ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาอย่างแท้จริงโรงพยาบาลตำรวจยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการดี ๆ เพื่อสังคมโดยเฉพาะการดูแล ผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติของชีวิต