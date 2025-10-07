‘ตรีนุช’ ย้ำลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วม ไม่ถือว่าขาดงาน สั่ง 5 เสือแรงงานเร่งช่วย-ฟื้นฟูอาชีพ

“ตรีนุช” แจง ลูกจ้างประสบอุทกภัย ไม่ถือว่าขาดงาน ส่ง 5 เสือแรงงาน ระดมกำลังช่วย ฟื้นฟูหลังน้ำลดให้ประชาชนกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ในขณะนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ตนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ บูรณาการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจ้างงาน และการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือภายหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
นางสาวตรีนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานจะส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปพบผู้ประกอบการเพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดในการจ้างงาน สำรวจผลกระทบต่อลูกจ้าง ผู้ประกอบการ รวมถึง ดูแลช่วยเหลือหากมีลูกจ้างขาดราย เนื่องจากนายจ้างไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้
“โดยลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอุทกภัยเช่นนี้ จะไม่ถือเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ หากนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างที่หยุดงานจะยังคงได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ และกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยจากเหตุน้ำท่วมยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ ตอนนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองตามกฎหมาย” รมว.แรงงาน กล่าว
รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า รวมถึง ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทีมช่างเข้าไปซ่อมแซมอุปกรณ์ บ้านเรือน รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
“นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน ได้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือ 5 เสือแรงงาน ในจังหวัดที่ท่านประสบอุทกภัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506” นางสาวตรีนุช กล่าว