‘ประกันสังคม’ เปิดฟังความคิดเห็นสูตร ‘บำนาญชราภาพ’ ผู้ประกันตน ม.33-ม.39
วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีความมั่งคง ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจสังคม และความต้องการของผู้ประกันตนที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบเกษียณได้รับบำนาญตามสูตรที่อ้างอิงจากค่าจ้างและระยะเวลาการส่งเงินสมทบ แต่หลายฝ่ายมองว่าสูตรเดิม อาจไม่สอดรับกับสภาพค่าครองชีพในปัจจุบัน และมีข้อเสนอให้พิจารณาทบทวนสูตรการคำนวณเงินบำนาญ โดยอาจรวมถึงการปรับอัตราร้อยละการคำนวณ หรือขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุม
ในการนี้ สปส.ได้มีการพิจารณาปรับปรุง สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 (เฉพาะกิจ) มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ และผู้แทน สปส.ดำเนินการศึกษาวิธีปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง สปส.ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) และ สปส.จะนำข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 และผู้มีส่วนได้เสีย เสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพฯ บอร์ดประกันสังคม และที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในกรณีชราภาพ
“นอกจากนี้ สปส.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายที่ www.law.go.th หรือผ่านระบบ LINE OA สำนักงานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 1–17 ตุลาคม 2568 ด้วย เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะผลจากการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญในการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริง” น.ส.บุปผา กล่าว