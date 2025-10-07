กรมพัฒน์ จับมือเชลล์ จัดชิงแชมป์ ‘สามช่างยนต์’ อัพสกิลคนไทยสู่มาตรฐานโลก

กรมพัฒน์ จับมือเชลล์ จัดชิงแชมป์ สามช่างยนต์ระดับประเทศ ยกระดับ Skill แรงงานไทยสู่มาตรฐานโลก
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 นายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ “เชลล์แชมป์เปียนส์ลีก การแข่งขันชิงแชมป์สามช่างยนต์ระดับประเทศ” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
นายสมชาติ เปิดเผยหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เชลล์แชมป์เปียนส์ลีก การแข่งขันชิงแชมป์สามช่างยนต์ระดับประเทศ” รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศตลอดมา โดยมีการประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการ “เชลล์ ก้าวตามฝันสู่การเป็นช่างระดับโลก” ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 เพื่อค้นหาสุดยอดช่างเทคนิคด้านรถจักรยานยนต์ระดับประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับตัวแทนผู้ชนะจากประเทศต่าง ๆ ในงาน Shell Advance Masterclass Global Competition ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งครั้งนั้นทีมประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้
นายสมชาติ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดงานครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการ “เชลล์แชมเปียนส์ลีก จัดการแข่งขันชิงแชมป์สามช่างยนต์ระดับประเทศ” พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และสาขาช่างซ่อมรถบรรทุก โดยแบ่งการฝึกอบรมและการแข่งขัน ออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก ผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 12 และในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาอาชีพจะได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท
“การแข่งขันในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันฯไม่เพียงได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่ยังได้รับการการันตีถึงความรู้ ความสามารถ และการทำงานที่มีมาตรฐานในสาขาอาชีพนั้น ๆ ของตนเอง อีกทั้งทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการให้บริการอีกด้วย” นายสมชาติ กล่าว