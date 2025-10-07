หมอเหรียญทอง โพสต์ แจ้งด่วน! รพ.มงกุฎวัฒนะ หยุดให้บริการผู้ป่วย OPD สิทธิบัตรทอง ตั้งแต่ 16 ต.ค.68
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.68 รพ.มงกุฎวัฒนะ จำเป็นต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก หรือโอพีดี แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เนื่องจาก สปสช.ไม่ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลข้ามหลายปีงบประมาณจนมียอดสะสมมากกว่า 100 ล้านบาทแล้ว
ทั้งนี้ สปสช.ไม่มีท่าทีแสดงความใส่ใจ ไม่จริงจัง ไม่รับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาหนี้สินค้างชำระจำนวนมากข้ามปีงบประมาณ ผลักภาระให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองตกอยู่กับ รพ.มงกุฎวัฒนะ จน รพ.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถหมุนเงินเพื่อจ่ายค่าแพทย์ บุคลากร ค่ายา ฯลฯ
ทั้งๆ ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะพยายามประคับประคองด้วยการให้ผู้ป่วยกัดฟันพึ่งตนเอง สำรองจ่ายค่ายาราคา รพ.รัฐเองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.68 ที่ผ่านมา แต่ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา สปสช.ก็ยังคงเพิกเฉย นิ่งเฉยต่อปัญหา
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.68 รพ.มงกุฎวัฒนะจึงจำเป็นต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก หรือโอพีดี แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ
ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะสามารถย้ายสิทธิไปขึ้นตรงกับ รพ.ตามที่ สปสช จัดให้ ติดต่อได้ที่ ‘สายด่วน สปสช 1330’
สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ต้องการรักษาด้วยการจ่ายเงินเองราคาถูก สามารถใช้โครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ’ …กัดฟันพึ่งตนเอง จ่ายเงินเอง ในราคา รพ.รัฐ แอดมิตยังใช้สิทธิบัตรทองได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ
7 ต.ค.68 เวลา 12.27 น.