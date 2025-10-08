ตะลึงคนไทยกินอาหารเหลือ เป็นขยะปีละ 10 ล้านตัน สุชาติ ประกาศลดให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573

สุชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “Zero Food Waste” ในเวที THAILAND ZERO FOOD WASTE FORUM เปิดข้อมูลประเทศไทยมีปริมาณขยะอาหารมากถึง 10 ล้านตันต่อปี เร่งแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม บริโภคอย่างรู้คุณค่า
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค (East) กรุงเทพฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในงาน THAILAND ZERO FOOD WASTE FORUM ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง ลดทิ้ง สร้างค่า เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ร่วมกับ กรุงเทพธุรกิจ และ CP Axtra โดยมี ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดทส. นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ซีพี เอ็กตร้า นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมงาน
นายสุชาติ กล่าวว่า ปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ประเทศไทยมีปริมาณขยะอาหารมากถึง 10 ล้านตันต่อปี และขยะอาหารเหล่านี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซมีเทน ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 28 เท่า รัฐบาลโดยการนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินการผลักดันให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้มุ่งเป้าไปที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เช่น อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรม กระทรวงฯ ได้มีแนวคิดที่จะให้มีการวางแผนการจัดการขยะอาหารตั้งแต่ในการจัดทำรายงาน EIA และที่สำคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น ในตลาดสด ต้องมีการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การนำไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่า และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป
นายสุชาติ เน้นย้ำว่า การแก้ไขปัญหาขยะอาหารจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับรัฐบาลในการกำหนดนโยบายไปจนถึงระดับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ผลักดัน “แผนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Zero Food Waste” พร้อมประกาศให้ปี พ.ศ. 2568 เป็น “ปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ลดขยะอาหาร” เพื่อมุ่งลดปริมาณขยะอาหารลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อให้เกิดผลการป้องกันแก้ไขตั้งแต่ที่ต้นทาง การแก้ไขโดยเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และการสนับสนุนจากภาครัฐแบบครบวงจร เพื่อสร้างแรงจูงใจและขับเคลื่อนการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขยะอาหารของประเทศ ให้ประเทศไทยไปสู่สังคม “Zero Food Waste” ได้อย่างเป็นรูปธรรม