‘ตรีนุช’ สั่งตรวจสอบ ‘เชฟหนุ่มไทย’ ดับในกัมพูชา ประสานหน่วยงานช่วยตามสิทธิ
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีชายไทยรายหนึ่งทำงานเป็นเชฟบนเรือ ถูกปฏิเสธการรักษาจากโรงพยาบาล นอนป่วยข้างถนนในประเทศกัมพูชา และเสียชีวิตแล้ว ว่า ตนได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลของคนไทยดังกล่าว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับในฐานะแรงงาน เบื้องต้นได้ข้อมูลว่า คนไทยดังกล่าวได้เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง ไม่ได้ผ่านระบบการไปทำงานของทางกระทรวงแรงงาน ซึ่งตนได้กำชับและจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ตรวจสอบความคืบหน้าและการดูแลสิทธิอย่างใกล้ชิด
น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า แต่จากการตรวจสอบข้อมูลคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ไม่พบการแจ้งไปทำงานของผู้เสียชีวิต และไม่พบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งปกติคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย จะต้องแจ้งกระทรวงแรงงาน และเป็นสมาชิกกองทุน เพราะหากเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ และเมื่อตรวจสอบการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม พบว่า ผู้เสียชีวิตเคยทำงานในระบบในประเทศไทย และเป็นผู้ประกันตนได้เพียง 2 เดือน ในปี 2567 ก่อนจะลาออก และไม่มีข้อมูลแจ้งการทำงาน
“ขณะนี้ ต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนจากสถานทูตไทยในกัมพูชารายงานมาอีกครั้ง เนื่องจากไม่มีทูตแรงงานประจำอยู่ที่กัมพูชาโดยตรง แต่ก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในกัมพูชาเพียงไม่กี่คนที่มีการแจ้งข้อมูลกระทรวงแรงงาน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับเชฟ วิศวกร และผู้บริหารสถานประกอบการ ซึ่งหากมีการเสียชีวิต หรือแรงงานต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถแจ้งผ่านสถานทูตไทยในกัมพูชาได้ และจะมีการประสานเรื่องมายังกระทรวงแรงงานอีกครั้ง” น.ส.ตรีนุช กล่าวและว่า ขอให้สบายใจ กระทรวงแรงงานจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสิทธิประโยชน์ของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ