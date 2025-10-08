‘พัฒนา’ ถก ร.ร.แพทย์-กทม.-ประกันสังคม ปั้น ‘ซูเปอร์ แอพพ์’ รวมบริการสุขภาพหนึ่งเดียว เฟสแรกสิ้นปี
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในช่วง 4 เดือน (Quick Win) ซึ่งหนึ่งในนั้น มีเรื่องของ “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี” โดยจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ให้เป็น “หมอพร้อม+” ซึ่งจะเป็นซูเปอร์ แอพพ์ (Super App) ด้านสุขภาพหลักที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ, นัดหมายแพทย์, ดูประวัติการรักษา, รับยา, ปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ไปจนถึงข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการยุติความสับสนจากแอพพ์ด้านสุขภาพของภาครัฐที่มีมากกว่า 50 แอพพ์ ในปัจจุบัน สู่การเป็นซูเปอร์ แอพพ์ เพียงแอพพ์เดียว เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเป็นระบบเดียวทั้งประเทศภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์
นายพัฒนา กล่าวว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมพร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัด สธ. นำทีมผู้บริหาร สธ.ประชุมหารือการพัฒนาซูเปอร์ แอพพ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลทั่วกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เป็นเสาหลักของระบบสุขภาพประเทศไทย ทั้งโรงเรียนแพทย์ คือ โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รพ.รามาธิบดี, กรุงเทพมหานคร (กทม.), รพ.ราชวิถี, กรมการแพทย์, กรมอนามัย, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน, สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ และแพทยสภา
“นี่คือ จุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบสุขภาพดิจิทัลครั้งสำคัญที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง หลักคิดนี้ ได้รับการตอบรับในระดับสูงจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะทำให้ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกว่าสิบล้านคน ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบสุขภาพแห่งชาติได้อย่างสมบูรณ์ หัวใจหลักของความร่วมมือนี้ คือ การทลายกำแพงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล ทำให้เกิดการเชื่อมโยงประวัติสุขภาพของผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ แพทย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษาได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ลดความซ้ำซ้อนในการสั่งยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าประชาชนจะได้ใช้บริการเฟสแรกของซูเปอร์ แอพพ์ ภายในสิ้นปี 2568 อย่างแน่นอน เพื่อเป็นของขวัญและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน” นายพัฒนา กล่าว