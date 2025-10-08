ก.แรงงาน เซ็น MOU จุฬาฯ ผนึกกำลังวิชาการ พัฒนาทักษะคน ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน

กระทรวงแรงงาน ผนึกความร่วมมือ จุฬาฯ พัฒนาทักษะกำลังคน สู่แรงงานคุณภาพด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับศักยภาพกำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีลงนาม พร้อม ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายภัทรวุธ เภอแสละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งผลักดันการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วม การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการเชื่อมโยงสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตของจุฬาฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งนักศึกษาและแรงงานในระบบและนอกระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะแรงงานที่นับเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับประเทศ ซึ่งความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างจุฬาฯ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแรงงานคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในยุคดิจิทัล
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยของจุฬาฯ กับประสบการณ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันยกระดับสมรรถนะของกำลังแรงงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงงานคุณภาพของประเทศ
“จุฬาฯ มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและแรงงานไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และการเทียบโอนสมรรถนะ เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้นและรองรับการจ้างงานในอนาคต” ศ.ดร.วิเลิศ กล่าว
ด้าน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าถึงสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจนี้ ว่า บันทึกความเข้าใจความร่วมมือฉบับนี้ จะมุ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลากหลายด้าน เช่น
– การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่
– การร่วมกันผลิตสื่อ คู่มือ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของแรงงาน
– การส่งเสริมการเทียบโอนสมรรถนะ จากการฝึกอบรมและประสบการณ์ทำงานเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตของจุฬาฯ
– การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน กับสถานประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
– การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เช่น บุคลากร วิทยากร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม และการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี พร้อมร่วมกันติดตามและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน