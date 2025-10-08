ภาคประชาชนแนะ หมอเหรียญทอง แบตัวเลขค้างจ่ายให้ชัด ชี้ยกเลิก OPD กระทบรายรับ รพ.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายนิมิตร์ เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ในฐานะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) สัดส่วนผู้แทนองค์กรเอกชน เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ใช้สิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ค้างชำระค่าบริการกว่า 100 ล้านบาท ว่า ประเด็นนี้จะต้องดูข้อเท็จจริงในเรื่องของการค้างจ่าย โดยต้องแบ่งเป็นผู้ป่วยนอก สิทธิบัตรทองที่มีสิทธิรักษาโรงพยาบาลปฐมภูมิอยู่ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ อยู่แล้ว ส่วนนี้จะมีการเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งระบบการจ่ายเงินของ สปสช. จะมีการคำนวณจากจำนวนประชากรและจ่ายเงินรายหัวให้ไปอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ก็จะมีผู้ป่วยนอกที่ส่งมาจากคลินิกปฐมภูมิอื่น ที่กำหนดให้คลินิกจะต้องเป็นคนนำเงินมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ
“สำหรับผู้ป่วยนอกที่รีเฟอร์ (ส่งต่อ) มา ก็จะมีกลไกกำหนดไว้ว่า หน่วยบริการแรกจะต้องจ่ายตั้งแต่บาทที่เท่าไร แล้วตั้งแต่บาทที่เท่าไร ที่ทางระบบหลักประกันจะต้องเป็นผู้จ่าย ดังนั้น ต้องดูข้อเท็จจริง เพราะไม่ใช่ว่าระบบส่วนกลางจะเป็นคนค้าง ในส่วนนี้ ทาง รพ.มงกุฎวัฒนะ จะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ว่า ที่ค้างชำระอยู่นั้น ใครเป็นผู้ค้างชำระ ถ้าหากเป็นการค้างชำระจากคลินิก ก็ต้องมาดูว่า ที่เขาไม่จ่ายเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะเรตเกิน หรือทางคลินิกเองก็ถูกหักเยอะ ทำให้รายรับไม่พอกับรายจ่าย ดังนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าระบบไม่มีงบประมาณ แต่ต้องมาดูว่าใครเป็นคนค้างจ่าย” นายนิมิตร์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการยกเลิกเกิดขึ้นจริง จะกระทบกับประชาชนอย่างไร นายนิมิตร์ กล่าวว่า มองว่าเรื่องนี้ต้องมาหารือกันก่อน ไม่ใช่อยู่ๆ จะยกเลิก เพราะยังมีเรื่องของสัญญาร่วมกันอยู่ นอกจากนั้น ค่ารักษาพยาบาลจากระบบหลักประกันนับเป็นรายรับก้อนใหญ่ของหน่วยบริการ ฉะนั้นเรื่องนี้ควรหารือกัน เพราะถ้ายกเลิกไปเลย รพ.มงกุฎวัฒนะ ก็จะได้รับผลกระทบเรื่องของรายรับเช่นกัน ประชาชนก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้ารับบริการด้วย และระบบหลักประกันก็ไม่ได้อยากให้มีการยกเลิก เพราะจะกระทบกับการเข้ารับบริการของประชาชน