สปสช.แจงหมอเหรียญทอง ค้างจ่ายมงกุฎวัฒนะแค่ 37 ล้าน
กรณี พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) มงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 รพ.มงกุฎวัฒนะ จำเป็นต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก หรือโอพีดี แก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลข้ามหลายปีงบประมาณ จนมียอดสะสมมากกว่า 100 ล้านบาท จนทำให้โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้น
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ และโฆษก สปสช. ให้สัมภาษณ์ “มติชน” ว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยปัจจุบัน สปสช.มีผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่อยู่ในความดูแลของ รพ.มงกุฎวัฒนะ ประมาณ 47,500 คน ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น ที่เป็นผู้ป่วยต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์
“สำหรับกรณีที่มีการระบุว่า สปสช.ค้างจ่ายเงินให้กับ รพ.มงกุฎวัฒนะ สะสมกว่า 100 ล้านบาท นั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยในขั้นตอนการจ่ายเงินให้กับแต่ละโรงพยาบาล เมื่อมีการยื่นเบิกเงิน สปสช.จะมีการตรวจสอบ หากถูกต้องตามเกณฑ์จะมีการโอนจ่ายให้เป็นรอบๆ สปสช.ยอมรับว่า ยังมีบางส่วนที่ค้างจ่ายจริง เพราะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ แต่ยืนยันได้ว่า ยอดเงินไม่ถึง 100 ล้านบาท แน่นอน โดยตัวเลข ณ วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) จำนวน 37 ล้านบาท และกำลังจะดำเนินการโอนจ่ายให้กับ รพ.มงกุฎวัฒนะในเร็วๆ นี้” ทพ.อรรถพร กล่าว