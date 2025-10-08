สธ.คิกออฟตรวจสุขภาพ-ซื้อประกัน ‘แรงงานต่างด้าว’ ลดภาระปท.นำร่อง 4จว.
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) ที่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ก่อนเปิดกิจกรรม Kick Off และเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์เรียนรู้สาธารณสุขชายแดน โดยมี นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 2 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้แทนจากหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมทั้งมีการโฟนอินรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี เพื่อร่วม Kick Off ด้วย
นายวรโชติ กล่าวว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. มีนโยบายเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของประเทศ ป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเป็นระบบ ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล และ สธ.โดยระยะแรกได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service – OSS) นำร่องใน 4 จังหวัดชายแดนที่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี
ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ทำให้สามารถตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพได้ในจุดเดียวอย่างครบวงจร และพัฒนาระบบ FDH–Migrant Platform เป็นระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (HINT) สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และซื้อประกันสุขภาพภาครัฐแบบออนไลน์ มีการ เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการต้นทางและปลายทาง สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพิ่มความปลอดภัยในการให้การรักษาพยาบาลและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ
“วันนี้ เป็นการ Kick Off ที่จะดำเนินการตามนโยบายเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพ ลดภาระประเทศ ซึ่งในเฟส 1 จะเริ่มจาก 4 จังหวัดนำร่องดังกล่าว และมีแผนขยายบริการในเฟสที่ 2 เพิ่มเป็น 10 จังหวัด ก่อนจะต่อยอดไปสู่การให้บริการเต็มรูปแบบทั่วประเทศในเฟสที่ 3 ภายในเดือนมกราคม 2569 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ได้รับการตรวจสุขภาพและมีหลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศและควบคุมป้องกันโรคตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายวรโชติ กล่าว