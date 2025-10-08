กรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาระบบ ‘ไบโอเมตริกซ์’ ยืนยันตัวตนสกัดสวมสิทธิแรงงานต่างด้าว
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวกว่า 5.3 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ยังมีอีกกว่าหนึ่งล้านคนที่ยังไม่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อการแพร่ระบาดของโรค และภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลภาครัฐ การยืนยันตัวตนแรงงานต่างด้าวจึงเป็นกลไกสำคัญในการจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง ป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงบุคคล ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ หากไม่มีระบบยืนยันตัวตนที่เข้มแข็ง อาจเกิดการใช้สิทธิ์โดยมิชอบหรือหลีกเลี่ยงการตรวจโรค ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยรวม
“กรมควบคุมโรคยกระดับและขยายความครอบคลุมด้านข้อมูลเพื่อการควบคุมโรค ด้วยการบูรณาการจาก 3 แหล่ง คือ การรายงานตรงจากอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และระบบรายงานโรคของสถานพยาบาล (DDS/HDC) โดยใช้ประโยชน์จากระบบไบโอเมตริกซ์ TRCBAS (Thai Red Cross Biometric Authentication System) ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลร่วมกับสภากาชาดไทย มาใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการยืนยันตัวบุคลที่แม่นยำ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเข้าสู่ฐานข้อมูลและ Disease Control Data Hub ทำให้การเฝ้าระวังโรคเป็นแบบเรียลไทม์และลดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อน เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน” นพ.มณเฑียร กล่าว
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย สธ. ที่มุ่งให้แรงงานต่างด้าวทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ และมีข้อมูลบุคคลที่ถูกต้องในระบบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านโรคติดต่อ ลดภาระงบประมาณจากค่ารักษาที่เรียกเก็บไม่ได้ และยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศโดยรวม
“การยืนยันตัวตนแรงงานต่างด้าวด้วยระบบไบโอเมตริกซ์ไม่เพียงช่วยป้องกันการสวมสิทธิ์ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบสุขภาพที่ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” นพ.มณเฑียร กล่าว