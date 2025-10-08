ตั้ง บุณณดา นั่งโฆษกแรงงาน เจ้าตัว ลั่น พร้อมทำงานเชิงสร้างสรรค์ เปิดเผยข้อมูล
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่คำสั่งที่ 696/2568 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องการแต่งตั้ง นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์ เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล และดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ประสานงานเชื่อมโยงกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) และโฆษกกระทรวงอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2568
น.ส.บุณณดา กล่าวว่า ขอขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้นางสาวตรีนุช เป็นต้นแบบผู้หญิงเก่งและแกร่งตรงไปตรงมา มีเหตุผล เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ทำหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตนจึงนับถือและนำมาเป็นแบบอย่างในการทำงานการเมืองสร้างสรรค์
ดังเช่นเวลานี้ที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ บูรณาการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจ้างงาน และการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือภายหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
สำหรับ น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสันติศึกษา มีผลงานในการบริหารความขัดแย้งและการสื่อสารด้วยสันติวิธี เป็นอดีตผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรค โดยมีประสบการณ์การทำงานการเมือง เคยเป็นโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกรรมาธิการวิสามัญ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษากรรมาธิการอีกหลายคณะ ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่กรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำลังแก้ไขเพิ่มเติมให้การจ้างงานมีความเท่าเทียมในทุกด้าน ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเรื่องที่กำลังมีประเด็นเรื่องการลาปวดประจำเดือน โดยไม่ให้ถือเป็นวันลาป่วย และการกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาไปดูแลบุคคลในครอบครัวในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พรรคฯสนับสนุนให้รับผิดชอบงานการเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นนักสันติวิธีที่พร้อมทำการเมืองสร้างสรรค์