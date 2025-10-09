ชัชชาติ รับ ยากกว่าที่คิด ยัน ยังไม่เปิดถนนสามเสน หลัง รฟม. ปรับแผนเสริมดินสกัดยุบซ้ำ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ถนนสามเสนทรุด เขตดุสิต ในช่วงเช้าวันนี้ โดยกล่าวว่า วันนี้เคยเป็นวันที่มีกำหนดการเปิดใช้ถนนสามเสน แต่คาดว่าน่าจะขยายเวลาไปอีกนาน เพราะตอนนี้ รฟม. และผู้รับจ้าง มีการปรับเปลี่ยนแผน โดยต้องทำให้ดินเสถียรก่อน ตอนนี้กิจกรรมหลักคือการเจาะดินเพื่อดูชั้นดินด้านล่าง และมีการ Grout คือการเอาซีเมนต์เสริมลงไปเพื่อให้ดินแข็งแรง เมื่อมั่นคงมั่นใจแล้วจึงค่อยถมดินลงไปเพื่อไม่ให้มีการยุบตัวอีก พร้อมขั้นตอนทางเทคนิคอื่น ๆ ที่ทาง รฟม. และผู้รับจ้างดำเนินการอยู่
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า วันนี้พยากรณ์อากาศมีฝน 70% ของพื้นที่ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยกังวลเรื่องฝนมากนัก เนื่องจากคิดว่าดินมีความเสถียรมากขึ้น
ส่วนอาคาร สน.สามเสน ยังคงมีการทรุดตัวต่อเนื่องบริเวณเสาที่ 4 ต้องคอยมอนิเตอร์ และนำน้ำหนักด้านบนของตึกออก ดินทางด้านซ้ายก็มีการเคลื่อนตัวบ้าง สุดท้ายแล้วต้องทุบอาคาร แต่ต้องค่อย ๆ ทำเพื่อไม่ให้กระทบด้านล่าง
เรื่องการจราจร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีการประสานงานกับตำรวจและผู้รับจ้าง ให้จัด Shuttle Bus วิ่งเพิ่ม เพื่อรับส่งผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล และโรงเรียนยังไม่เปิด ทำให้การจราจรบริเวณนี้ยังไม่มีปัญหานัก
“เหตุการณ์ถนนทรุดตัว งานยากกว่าที่คาดไว้ตอนแรกเพราะสถานการณ์หน้างานเปลี่ยนไป สิ่งที่เราคาดการณ์ไว้อาจไม่ถูกต้อง แต่อย่างที่เรียนว่าคงไม่เร่งทำให้เสร็จเพื่อเปิดถนน แต่ต้องดูความมั่นคงปลอดภัยในระยะยาวทำด้วยความรอบคอบ และไม่ต้องกลับมารื้อแก้ไขอีก“ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว