ปลัดแรงงานยังค้าง! ตรีนุช รอครม. ตามขั้นตอน ชี้หากไม่ตีกลับ เดินหน้าแต่งตั้งตามเดิม

ตำแหน่งปลัดแรงงานยังค้าง! ‘ตรีนุช’ แจง รอครม. ดำเนินตามขั้นตอน ชี้หากไม่ตีกลับ เดินหน้าแต่งตั้งตามมติเดิม กระทบการแต่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ว่า ขณะนี้กระบวนการแต่งตั้งได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดก่อนหน้าแล้ว จึงถือว่าผ่านขั้นตอนการพิจารณาในที่ประชุม ครม. ไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอติดตามว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินไปในรูปแบบใด โดยขณะนี้ ครม. ยังไม่ได้ส่งเรื่องกลับมาทบทวน หากมีการตีกลับเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม กระทรวงแรงงานจึงจะดำเนินการทบทวน แต่หากไม่มีการตีกลับ การแต่งตั้งก็จะยังคงเป็นไปตามเดิม
สำหรับการแต่งตั้งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ นางสาว ตรีนุช กล่าวว่า จะต้องรอให้เรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมีความชัดเจนเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตำแหน่งหรือขั้นตอนถัดไป เพื่อให้สามารถดำเนินการแต่งตั้งอธิบดีฯ ต่อไปได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ มีที่มาจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน แทนนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ซึ่งถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
การย้ายตำแหน่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานตั้งกรรมการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออาคาร Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) มูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท ในปีที่นายบุญสงค์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสปส. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสอบฯ ยังไม่เคยมีการประชุม แต่ก็มีคำสั่งย้ายนายบุญสงค์ออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มาเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบัน การแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานก็คงยังไม่ชัดเจน