‘วรโชติ’ เยี่ยมศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ ติดตามตรวจสุขภาพ-ซื้อประกันผู้หนีภัย

‘วรโชติ’ เยี่ยมศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ ติดตามตรวจสุขภาพ-ซื้อประกันผู้หนีภัยหลังปลดล็อกทำงานนอกพื้นที่
วันนี้ (9 ตุลาคม 2568) นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ติดตามการตรวจสุขภาพ-ซื้อประกันสุขภาพ “กลุ่มผู้หนีภัยสู้รบ” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันควบคุมโรค หลังรัฐบาลปลดล็อกให้ออกมาทำงานนอกพื้นที่ได้เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
นายวรโชติ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สำหรับผู้ที่หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เห็นชอบให้คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งใน 4 จังหวัดชายแดน คือ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี ออกมาทำงานข้างนอกเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระด้านค่ารักษาพยาบาลของประเทศ จากการที่องค์กรระหว่างประเทศมีการปรับลดงบประมาณช่วยเหลือผู้หนีภัยในศูนย์พักพิง ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน สธ.จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสุขภาพและการซื้อประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้หนีภัยสู้รบในพื้นที่พักพิงออกมาทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักประกันทางด้านสุขภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศและยังเป็นการควบคุมป้องกันโรคพื้นที่แนวชายแดน โดยมีการคิกออฟ (Kick Off) การดำเนินงานพร้อมกันทั้ง 4 จังหวัดนำร่อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา
นายวรโชติ กล่าวว่า การตรวจสุขภาพผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ จะดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมี 10 ขั้นตอน คือ 1.ตรวจสอบเอกสาร 2.ตรวจร่างกาย 3.ตรวจสอบใบหน้า 4.จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometric) 5.ระบุเลขรหัสจำแนกประเภทซื้อประกัน 6.ถ่ายภาพเพื่อผลิตบัตร Smart Card 7.ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและการตั้งครรภ์ 8.รับประทานยารักษาพยาธิโรคเท้าช้าง 9.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก และ 10.เจาะเลือดหลังรับประทานยาครบ 30 นาที โดยศูนย์พักพิงใน จ.ตาก มีวัยแรงงานประมาณ 24,000 คน ประสงค์จะทำงานข้างนอกประมาณ 19,000 คน โรงพยาบาล 5 แห่ง ในจังหวัดตากสามารให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวรวม 1,200 รายต่อวัน
ด้าน นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ตาก กล่าวว่า โรคติดต่อที่สำคัญใน จ.ตาก ได้แก่ คอตีบ ไอกรน วัณโรค พิษสุนัขบ้า มาลาเรีย และอหิวาตกโรค มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนที่สำคัญ คือ 1.Tak Health Dam “เขื่อนกั้นโรค” ทั้งโรคติดเชื้อ โรคที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด โดยสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น สนับสนุนวัคซีน เฝ้าระวังและสอบสวนโรค สนับสนุนความรู้ และตรวจจับการระบาด 2.การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านคู่ขนาน (Twin Village) เพื่อป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ทำหน้าที่แจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดี และ 3.การดำเนินการร่วมกับองค์กรเอกชน พัฒนาระบบบริการฉีดวัคซีนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา