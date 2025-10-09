เลขาธิการ สปสช.ขอบคุณนายกรัฐมนตรี เข้าใจปม ‘ค้างจ่าย รพ.’ เหตุบริการเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้
วันนี้ (9 ตุลาคม 2568) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่า สปสช. ติดหนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศ และรัฐบาลกำลังพิจารณาใช้งบกลางเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี ซึ่งภาระค้างจ่ายนั้นมาจากการให้บริการสาธารณสุขที่เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงเป็นที่มาของการของบกลางเพิ่มเติม
โดยในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ที่มี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพิ่มเติม (งบกลาง) จำนวน 8,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมเนื่องจากผลงานบริการมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบบริการผู้ป่วยในและการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยผู้ป่วยยังคงได้รับบริการตามสิทธิ ไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่หน่วยบริการไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ เพราะรัฐบาลจะเตรียมงบประมาณไว้ให้ ซึ่งจะนำเสนอการขออนุมัติงบกลางเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สปสช.จะดำเนินการจ่ายชดเชยตามบริการต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ผ่านมา นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัด สธ. ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลในสังกัด สธ. และได้ระบุว่า ภาพรวมการเงินของโรงพยาบาลลดลง แต่ขณะเดียวกัน ก็ดูว่าการลดลงมาจากสาเหตุใด ก็มาจากการบริการผู้ป่วย ประชาชนทั้ง 3 สิทธิ ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แต่โดยรวมแล้วทุกสิทธิที่บริการไป ก็ไม่ได้ทำให้โรงพยาบาลขาดทุน แต่ยังมีบางส่วน โดยเฉพาะการบริการสิทธิบัตรทอง ที่ไม่สมดุลระหว่างรายรับ และรายจ่ายจากการบริการ การนำเสนอครั้งนี้ ก็เพื่อให้บอร์ด สปสช. รับทราบ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขในอนาคต