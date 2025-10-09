กรมการจัดหางาน เปิดรับหญิงนวดแผนไทย ทำงานมาเลเซีย สวัสดิการแน่น สมัครฟรี เช็กคุณสมบัติ

โอกาสทอง! กรมการจัดหางาน เปิดรับพนักงานนวดแผนไทย ทำงานมาเลเซีย สวัสดิการแน่น สมัครออนไลน์ ฟรี!
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Pusat Refleksologi Dan Urut Tradisional Manzoku ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด ในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 2,600 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 19,364 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) หรือ คิดค่าคอมมิชชั่นรายชั่วโมงที่อัตรา 24 ริงกิต กำหนดเวลาทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อุปกรณ์ประกอบอาหาร จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง พร้อมสิทธิการลาประจำปีตามกฎหมายแรงงานมาเลเซีย ประกันคุ้มครองการเบิกค่ารักษาพยาบาล และประกันสุขภาพ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ เป็นเพศหญิง อายุ 23-44 ปี มีใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมการนวดแผนไทยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 150 ชั่วโมง มีสุขภาพดี ผ่านการตรวจสุขภาพ มีมารยาทและทัศนคติที่ดี ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือบริการใดๆ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 6,500 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัครงานและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือ lib.doe.go.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 022451034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน