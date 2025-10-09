สุชาติ ลุยเชียงใหม่–เชียงราย เร่งแก้ปัญหาแม่น้ำกก ฝากให้กำลังใจ ‘ตั๊น จิตภัสร์’ ช่วยลุยงานทส.
เวลา 10.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงฯ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกก แม่น้ำรวก แม่น้ำสาย และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประชาชนในพื้นที่ โดยได้ตรวจติดตามการเก็บตัวอย่างน้ำ และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณศาลาท่าเรือสาธารณะบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์จากหน่วยงานในพื้นที่ และข้อเสนอจากประชาชนและผู้นำชุมชน
ก่อนขึ้น ฮ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บินสำรวจเส้นทางลำน้ำกกในจุดสำคัญ เช่น ฝายเชียงราย และจุดสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินภาพรวมของสภาพปัญหาจากมุมสูง ก่อนเข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาแม่น้ำกก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม
นายสุชาติ ได้เน้นย้ำว่า สิ่งที่มารับฟังเสียงจากประชาชนในวันนี้เป็น “ความตั้งใจจริง” ที่รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการเร่งผลักดันการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด จากข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม
ในส่วนที่กระทรวงฯ สามารถดำเนินการได้จะเร่งดำเนินการโดยทันที เช่น การตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ให้ได้ผลที่รวดเร็วขึ้นได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษเร่งดำเนินการต่อไป ส่วนการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดในระยะเร่งด่วนได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการโดยทันที และการจัดหาแหล่งน้ำประปาสำรองได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำหารือร่วมกับการประปาเชียงรายต่อไป สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ข้อความผ่านเพจ สุชาติ ชมกลิ่น ระบุว่า
ฝากให้กำลังใจ”น้องตั๊น”
ถามกันมาเยอะ ว่าหญิงสาวที่ทำงานบุกลุยไปทุกที่เคียงข้างกับทีมงานผมคนนั้นคือ”น้องตั๊น” ใช่ไหม .. ต้องบอกว่าใช่ครับ “น้องตั๊น” จิตภัสร์ กฤดากร ผู้หญิงที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการเมือง ทั้งสวยและเก่งสมบุกสมบัน ทำได้ทุกหน้างาน จากนี้ไปน้องตั๊นต้องจะทำงานร่วมกัน ลุยไปด้วยทุกพื้นที่ในประเทศไทย กับทีมงานอย่างต่อเนื่อง ในฐานนะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุนิยมวิทยา คาด ฤดูหนาว68 เริ่มปลายเดือนต.ค. แต่อากาศเย็นจะน้อย กว่าปีที่ผ่านมา
- สปสช. เคลียร์หนี้รพ.มงกุฎวัฒนะแล้ว ชี้ติดจริงแค่ 36 ล. ส่วน 8.9 ล. รอศาลสั่ง หมอเหรียญทอง ลั่น ไม่แฟร์เรียกเงินคืน 38 ล.
- สมศักดิ์ จ่อยื่นบรรจุวาระ 2-3 พ.ร.บ.อสม. ชี้ถ้าบังคับใช้ สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง แถมประหยัดงบรัฐได้ 8 หมื่นล./ปี